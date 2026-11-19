O atacante Carlos Vinícius analisou o momento do Grêmio na reta final da temporada após o empate por 0 a 0 diante do Bahia, na Arena. O resultado manteve o Tricolor gaúcho com 38 pontos, na 18ª colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, em meio à disputa para escapar da zona de rebaixamento.

“Faltam três pontos. Ao longo do ano, a gente vem citando isso, e cada jogo que passa, cada rodada que passa vai apertando mais ainda. Mas como eu falei, no fundo, nosso torcedor mais uma vez marcou presença. Nosso torcedor só sai feliz se for com os três pontos”, afirmou o atacante.

Durante o primeiro tempo do confronto, o centroavante sentiu um incômodo muscular na coxa direita e precisou ser substituído ainda antes do intervalo. Na saída do estádio, o jogador comentou a sua condição física.

“Estamos no fim da temporada, são muitos jogos da minha parte. Senti um desconforto. Devido à situação, conversei com o Renato. Acredito que não é nada para se preocupar, obviamente vou fazer um exame amanhã (quinta-feira), tomara Deus que não seja nada e que a gente continue em busca dos três pontos fora de casa”, completou.