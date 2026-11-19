O Vasco fez valer o fator casa e derrotou o Internacional por 2 a 1 na noite desta quinta-feira, 19, em São Januário, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo de opostos na tabela, a equipe carioca se impôs com grande atuação de Facundo Colidio, autor de um gol e uma assistência. O resultado consolida a boa fase dos mandantes e agrava a crise do Colorado, que segue sem vencer fora de casa sob o comando de Eduardo Baptista e amarga a zona de rebaixamento nesta reta final de torneio.
Domínio cruzmaltino e vantagem inicial
Apoiado por sua torcida, o Vasco iniciou a partida sufocando o adversário no campo de ataque. Com 62% de posse de bola no balanço final, o time ditou o ritmo da primeira etapa e criou as melhores chances. Aos 20 minutos, Bruno Duarte quase abriu o placar ao sair cara a cara com o goleiro Kauan, mas foi travado na hora exata. A pressão surtiu efeito aos 26 minutos: Puma Rodríguez cruzou da direita, Colidio ajeitou pelo alto e Thiago Mendes chegou batendo de primeira, sem chances de defesa, fazendo 1 a 0. O clima nas arquibancadas era de festa, com os vascaínos provocando os gaúchos com cantos sobre a Série B antes do intervalo.
Reação colorada e a resposta de Colidio
Na volta para o segundo tempo, o Internacional tentou mudar a postura e conseguiu o empate logo aos 7 minutos. Após bola levantada por Alan Patrick, Bruno Gomes escorou e Juninho apareceu para cabecear para o fundo das redes. O gol animou os visitantes, que passaram a pressionar, mas a alegria durou pouco. Aos 18 minutos, Andrés Gómez fez grande jogada, deixou a marcação para trás e rolou rasteiro para Colidio. O atacante bateu firme no canto direito de Kauan, recolocando o Vasco em vantagem.
Pressão final e desespero gaúcho
Atrás no placar, o Inter se lançou ao ataque e terminou o jogo com mais finalizações totais (12 contra 10), embora menos precisas no alvo. O desespero colorado ficou evidente em um lance bizarro aos 33 minutos: Alan Patrick finalizou com perigo dentro da área, mas a bola explodiu em seu próprio companheiro, Sanabria, que acabou salvando o Vasco. Nos acréscimos, os jogadores do Inter ainda cercaram a arbitragem pedindo pênalti em um contato de Jair em Sanabria, mas o juiz mandou o jogo seguir, selando a derrota gaúcha.
Com o resultado, o Vasco chega a 47 pontos, assume a 10ª colocação e soma, contando este jogo, três vitórias seguidas no Brasileirão. Já o Internacional permanece estacionado nos 38 pontos, na 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O Cruzmaltino volta a campo no próximo domingo, 22, quando enfrenta o RB Bragantino. O Colorado tentará a recuperação na segunda-feira, 23, em confronto contra o Vitória.