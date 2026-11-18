O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, reforçou o pedido por ajuda governamental aos clubes brasileiros. Após participar de um encontro na sede da CBF na última terça-feira, 17, o mandatário fez um alerta sobre o endividamento geral do futebol nacional. Nos últimos cinco anos, o débito saltou de R$ 5 bilhões para mais de R$ 20 bilhões.

“Não se trata de recurso público para clubes de futebol, trata-se, sim, de acesso, como todos os setores da economia tiveram e têm quando estão em uma situação como a do futebol brasileiro hoje”, comentou Barcellos.

Segundo o dirigente, a iniciativa já conta com mais de 35 clubes, sendo que alguns foram à reunião e outros não foram autorizados. A proposta busca a criação de condições de acesso a ferramentas de crédito e renegociação.

Fair play financeiro da CBF

Durante sua fala, Barcellos relacionou o debate ao novo fair play financeiro da CBF. De acordo com o presidente do Inter, deve ocorrer um equilíbrio entre a cobrança por responsabilidade fiscal e soluções para quitar débitos. O dirigente, porém, fez um alerta sobre a proposta.

“Existe um passivo que foi montado ao longo dos anos. Esse enfrentamento precisa ser feito, e só é possível se conseguirmos buscar algo viável para que os clubes convivam com essas regras duras e necessárias do fair play, para moralizar o futebol, e cumpram e honrem os compromissos pretéritos. O que não pode é virar recurso para inflacionar ainda mais o futebol brasileiro. Isso não tem mais espaço para ser pleiteado”, analisou.

Punições esportivas

Barcellos, por outro lado, defende a aplicação de punições esportivas aos clubes por atrasos salariais. O dirigente destaca que isso ajuda a garantir o cumprimento de regras e na profissionalização administrativa das equipes.

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“É uma medida necessária para que se possam construir regras e parâmetros para os clubes se readaptarem. A Justiça Desportiva no futebol é a que mais funciona. O que temos defendido é que existe um passivo construído ao longo da história. Não foi formado em um ou dois anos”, inicia Barcellos.

“Esse passivo precisa ser enfrentado, e precisamos buscar esse equilíbrio para que o futebol brasileiro vá para outro patamar. Com punição, sim, mas também com condições de enfrentamento dessa estrutura que pesa diretamente sobre os clubes”, finaliza.