Dez anos depois, o sobrenome Kempes volta a ganhar destaque no futebol brasileiro. Com cabelos mais curtos e o sorriso idêntico, João Gabriel, jovem de 17 anos da base do Internacional, carrega o legado de Everton Kempes, artilheiro do eterno time da Chapecoense de 2016 e uma das 71 vítimas fatais do acidente aéreo na Colômbia, que completa 10 anos no próximo dia 29.

O filho do atacante passou pela base do Grêmio e do São José-RS, antes de se destacar como meia-atacante no lado vermelho de Porto Alegre. Em outubro, o meia viveu um momento especial, disputando uma partida na Arena Condá, na Copa Sul Sub-20.

“Jogar na Arena Condá foi algo incrível, uma nostalgia. Parece que foi ontem que eu estava lá, pequenininho, assistindo aos jogos. Acho que lá de cima, o meu pai está muito orgulhoso de tudo o que eu estou vivendo. Sei que ele está olhando por mim, então eu fico feliz. Quando eu vou para os jogos, eu oro, penso nele. É uma pessoa que me dá forças.”

Kempes, que tem o pai e Neymar como os grandes ídolos, já foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17. No profissional do Inter, o garoto foi relacionado para alguns jogos e chamado para treinamentos, onde foi apadrinhado por Alan Patrick. O camisa 10 dá conselhos ao sucessor, que utiliza a mesma numeração na base.

“O primeiro jogo que fui relacionado no time de cima foi no Gauchão deste ano, no Beira-Rio. A única coisa que passava na minha cabeça era: orgulho. Orgulho por tudo o que eu passei com a minha família para conseguir chegar até ali.”

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Confira a entrevista exclusiva com João Kempes

Quais são as suas principais características? Como jogador, minhas melhores características são o passe e a finalização. Um jogador que falam que parece comigo é o Alan Patrick. Vendo ele jogar, tento sempre pegar exemplo de como é ser um jogador muito bom, extraordinário. Conviver com ele no dia a dia, também é muito bom.

Como é o convívio com os profissionais do Inter? Fui para vários jogos com o profissional. Contra o Corinthians, na Copa do Brasil, por exemplo. Treinar com os profissionais é uma coisa muito boa. É um sonho de todo menino que vem da base e que está indo para o profissional. Eles [profissionais] me chamam de “Kempes” e me dão muito suporte. Eles cobram, mas também ajudam bastante os meninos da base, conversando e dando confiança.

Além do Alan Patrick, quem são os outros jogadores que mais te ajudam? O Alan Patrick é uma pessoa incrível, me ajuda bastante. Temos uma pessoa em comum que a gente conhece, e ele fala pra ela que eu sou uma pessoa muito boa. Fico muito feliz de receber o carinho dele porque ele é um jogador extraordinário. O Bruno Henrique também ajuda bastante, fala comigo. O Gabriel Mercado, Thiago Maia, também passam bastante confiança.

O que significou para você a convocação para a seleção de base? Foi a realização de um sonho. Uma coisa que não tem explicação. Acho que todo menino sonha com isso um dia, de vestir a camisa da seleção brasileira, e eu pude realizar esse sonho. Fiquei muito feliz, agradeci a Deus, contei para minha mãe e para minha família toda. Estar lá na Granja Comary é um negócio surreal, parece outro mundo. Os treinos são muito bons e os meninos que já estavam lá me receberam muito bem, então me senti muito em casa, confortável.

O que significou a partida na Arena Condá? Jogar na Arena Condá foi algo incrível, uma nostalgia. Parece que foi ontem que eu estava lá, pequenininho, assistindo aos jogos. Acho que lá de cima, o meu pai está muito orgulhoso de tudo o que eu estou vivendo. Sei que ele está olhando por mim, então eu fico feliz. Quando eu vou para os jogos, eu oro, penso nele. É uma pessoa que me dá forças. Com o meu pai, nós vivíamos do futebol. Eu jogava, brincava, fazia muita coisa. Foram momentos incríveis com ele.

O que você lembra do dia do acidente? Eu estava dormindo e a minha mãe me acordou chorando e falou que tinha acontecido. Ainda não tinha as notícias dos falecimentos. Tentei descontrair minha cabeça e fui brincar com os amigos que eu tinha. Pedia para não acontecer isso, parecia que não era verdade… mas aconteceu. Foi um momento muito triste. O momento mais triste da minha vida. Eu e a minha família passamos por muita dificuldade emocional. Ficamos um tempo chorando, muito tristes com tudo que aconteceu. Minha mãe foi uma pessoa incrível nesse tempo, porque foi mãe e pai ao mesmo tempo. Tenho muito a agradecer a ela, devo muito a ela. Ela me ajudou muito e me deu muita força para passar por aquele momento. Com o meu pai, eu vivia do futebol, né? Jogava, brincava muito com ele, é uma coisa que ele me ensinou, então eu ficava muito feliz, brincava, jogava videogame, Fifa, fazia muita coisa… então eram momentos incríveis com ele.

Depois do acidente, você teve vontade de parar de jogar futebol? Desde os três anos, sempre gostei de futebol. Criei um carinho muito grande pelo esporte por sempre estar vivendo ele do lado do meu pai, entrando em campo, vendo os jogos, viajando, sempre gostei muito disso. O futebol é incrível, então nunca me deu vontade de parar. Quando aconteceu, fiquei um tempo triste, mas nunca passou pela minha cabeça parar. Queria continuar para dar orgulho para ele, por tudo que ele fez por nós. Quero poder fazer um pouco da minha história no futebol também.

A sua família apoiou a decisão de ser jogador? Apoiou. Minha mãe ficou meio na dúvida. Coração de mãe sabemos como é, fica um pouco apertado. Ela não sabia se eu ia ficar com trauma, mas eu falei que queria ser. Depois que ela viu que estava tudo encaminhado, ela me apoiou muito. Quando chegou o Jô, meu padrasto, ele me ajudou muito. Treinava comigo e fazia de tudo para eu poder ser um grande jogador. Eles me deram força e me incentivaram nos momentos difíceis.

Como foi a sua passagem pela base do Grêmio? Quando aconteceu o acidente, voltei para Porto Alegre, cidade da família da minha mãe, e entrei na escolinha do Grêmio, em 2017. Fui indo ali, sem a certeza de que seria realmente jogador. Em 2023, fui dispensado. Depois fui para o São José, aqui de Porto Alegre. Joguei lá, me destaquei, e o Inter me viu e me chamou. Tenho respeito pelo Grêmio, mas hoje sou grato ao Inter pela oportunidade. Sou grato por tudo o que o clube fez por mim e por acreditar no meu potencial. Aqui no Inter eu me sinto em casa, estou muito feliz e sinto que vou conquistar grandes coisas com essa camisa.

Você sonha em jogar em algum país europeu? No futebol espanhol. Eu sempre assistia aos jogos do Neymar, quando ele jogava no Barcelona, e do Messi também, que sou muito fã. Tava sempre acompanhando. Hoje tem grandes jogadores lá. Digo sempre que os meus ídolos são o Neymar e o meu pai. A Espanha é um lugar onde quero jogar um dia.