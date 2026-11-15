Campeão da Libertadores pelo Internacional, em 2010, o ex-volante Sandro vive uma nova vida como treinador do São João de Ver, da terceira divisão portuguesa. Aposentado desde 2023, o ex-jogador da seleção brasileira deu detalhes à PLACAR sobre a nova etapa de sua carreira e revelou o sonho de um dia voltar ao Colorado como técnico.

“Eu queria voltar como treinador. Como jogador, não tive esse privilégio, porque me tiraram isso. Mas enfim, quero muito voltar e tenho que voltar. Falei na minha última entrevista no Inter, que ia voltar um dia, que meu sonho era terminar ali. Não tenho dúvidas que posso ajudar muito o Inter também como treinador. É muito cedo para mim, mas tenho muito certo na minha cabeça que posso ser um bom treinador”, afirmou Sandro, de 37 anos, em entrevista exclusiva à PLACAR.

Nascido em São Romão (MG), Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro passou por Gama, Athletico-PR e Londrina antes de se profissionalizar no próprio Inter, em 2008. Logo no primeiro ano, conquistou a Copa Sul-Americana de 2008, antes de ser destaque após o bicampeonato colorado da Liberta. A grande fase levou o ex-volante à seleção e ao Tottenham. Em Londres, virou xodó da torcida e recebeu o apelido de “Beast” (Fera, em inglês).

A partir de 2014, o ex-atleta teve passagens por outros times ingleses, além do futebol turco, italiano e uma volta ao Brasil para atuar no Goiás, em 2020. Foi na Terra da Bota que Sandro conheceu o seu principal mentor como treinador: Roberto De Zerbi, que hoje treina o próprio Tottenham.

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“Fiz o estágio com ele [De Zerbi] no Brighton, vivi cinco meses com ele e trocávamos muita ideia. Ele abria muito para eu participar das análises e falava que eu estava pronto para ser treinador. Nunca desconfiei do trabalho dele no Tottenham. Começou sem vitórias e brigando pra não cair, mas sabia que ia encaixar. O resultado não estava condizente com a performance deles em campo”, afirmou.

Como treinador, Sandro promete montar equipes ofensivas, que gostem da bola, mas que também se adaptem e respeitem o jogo.

“Independentemente de clube de jogadores, pretendo jogar pra frente, propor o jogo, ter personalidade para jogar de trás, construir de trás, sair jogando mesmo com pressão, atrair pra pegar as costas, jogar muito no terceiro homem. Mas também vou me adaptar, o tempo todo. Acho que um treinador tem que ser muito humilde, porque o jogo muda muito e você tem que saber usar essa leitura”, disse o ex-volante.

Confira a entrevista exclusiva com Sandro Raniere

Como foi a transição na carreira para se tornar treinador? Foi uma transição muito simples. Eu sentia que não ia jogar por muito tempo, então sempre me programei. Infelizmente, sofri muito com lesões e o futebol já estava atrapalhando a minha saúde mental. Já estava dentro de campo sendo um treinador e conseguia ver coisas que meus colegas não viam, e até debatia com eles. Comecei a não concordar com a estratégia do jogo do meu treinador. Então comecei a gostar muito e pensei: “É melhor eu parar e estudar”. Sair na frente da minha geração e estudar em Portugal, em uma escola muito boa. Eu já parei aqui em Portugal e foi assim que aconteceu.

Qual é o seu estilo de jogo como treinador? Independentemente de clube de jogadores, pretendo jogar pra frente, propor o jogo, ter personalidade para jogar de trás, construir de trás, sair jogando mesmo com pressão, atrair pra pegar as costas, jogar muito no terceiro homem. Mas também vou me adaptar, o tempo todo. Por exemplo, no último jogo, contra o Vianense, a gente começou mal. Erramos dois passes na construção e eu falei para os meus jogadores: “Vamos para o plano B, colocar a bola lá na frente agora nesse momento e respeitar o jogo”. Não sou daqueles de: “é só isso e vamos morrer assim”. Acho que um treinador tem que ser muito humilde, porque o jogo muda muito e você tem que saber usar essa leitura.

Como os diferentes mercados que você passou durante a carreira te como treinador? Passei por muita cultura de futebol diferente: Inglaterra, Itália, Turquia, Portugal e Brasil. Sou um cara que presta muita atenção no detalhe. A Inglaterra me moldou e virei um cara explosivo, de força. Na Itália, comecei a fazer muita corrida, fiquei magro, perdi toda a minha potência e o meu estilo. Virei um jogador comum. Não tinha mais a minha força, marcação, agressividade. Então, para me entender e todo o processo do time, absorvi coisas muito ricas.

Qual é o melhor treinador que você teve na sua carreira? O De Zerbi me inspirou para ser treinador. Quando trabalhei com ele na primeira semana e vi o treino dele, eu pensei: “Cara, é justamente isso. É nisso que eu acredito. Em uma estratégia sendo trabalhada durante a semana.”

Chegou um convite para trabalhar com ele no Tottenham? Era para eu ter entrado com ele. Mas apareceu essa oportunidade de eu treinar aqui [São João de Ver], uma experiência muito boa. Ele me falou: “Sandro, vai lá. Acho que tá na hora de você colocar a tua ideia de jogo”. Ele me mandou mensagem agora perguntando: “Sandro, como é que está sendo a vida de treinador? Tá gostando?”. Fiz o estágio com ele no Brighton, vivi cinco meses com ele e trocávamos muita ideia. Ele abria muito para eu participar das análises e falava que eu estava pronto para ser treinador. Nunca desconfiei do trabalho dele no Tottenham. Começou sem vitórias e brigando pra não cair, mas sabia que ia encaixar. O resultado não estava condizente com a performance deles em campo.

Como foi a responsabilidade e a pressão de substituir o Edinho quando você surge no Inter? Eu sabia porque vivia ali no Beira-Rio. Nós morávamos no estádio e vivíamos aquilo muito intensamente, sabia a fase que o Inter estava e a grandeza do clube. Então nós da base éramos também um torcedor. Eu acho que o Inter perdeu muito isso. Você podia fechar o olho e colocar qualquer um da base, que não ia falhar.

Quais motivos levaram o Inter para a má fase atual? A minha opinião é de que depois que o Inter tirou o CT do Beira-Rio, acabou tirando também o sonho dos jogadores. O sonho ficou longe, porque não tem convívio. Quando os caras passavam de carrão, eu pensava: “Vou entrar de carrão aí! Olha como é que ele se veste… vou me vestir assim! Olha como ele joga… vou ser assim!”. O nosso sonho era o portão oito. Quantas vezes eu estava deitado dormindo, e batiam na porta: “Ei, aconteceu um imprevisto, pega a chuteira, vai treinar no profissional, precisa de dois jogadores lá!”. Então, quando você tira isso, fica mais longe. Claro que não é só por isso, mas começa ficar mais importante trazer um cara velho e consagrado do que subir um moleque da base, ou investir em um moleque da base de outro clube. Você vai escanteando a tua base e a conta chega.

Você sonha em um dia treinar o Inter? Aí você faz meu coração bater. Esse é meu sonho. Eu queria voltar como treinador. Como jogador não tive esse privilégio, me tiraram isso. Mas enfim, quero muito voltar e tenho que voltar. Falei na minha última entrevista no Inter, que ia voltar um dia, que meu sonho era terminar ali. Não tenho dúvidas que posso ajudar muito o Inter também como treinador. É muito cedo para mim, mas tenho muito certo na minha cabeça que posso ser um bom treinador.

Você sente que poderia estar no grupo do Brasil para a Copa de 2014? Com certeza. Mas eu tive uma lesão no ligamento cruzado no joelho. Antes de lesionar, eu estava naquele grupo, na reformulação com novos jogadores. Mas eu fiquei oito meses, quase um ano parado. O Felipão veio conversar comigo e falou: “Guri, você faz parte desse grupo. Você não está aqui porque você se lesionou, mas vou te dar a oportunidade de voltar e me mostrar. Quando você recuperar eu vou te chamar.” Mas eu me lesionei de novo. Jogava cinco jogos e machucava, depois voltava e lesionava de novo. Perdi duas convocações por lesão e depois não tinha mais como voltar.