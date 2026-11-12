O goleiro Henrique Menke, do Internacional, foi convocado na noite desta quinta-feira, 12, para defender a seleção brasileira sub-20. De acordo com comunicado oficial divulgado pelo clube gaúcho, o jogador de 19 anos se apresentará à delegação em Belém, no Pará, para a disputa de dois amistosos preparatórios diante do Peru. O jovem colorado herda a vaga deixada por Kauan Lima, do Palmeiras, que precisou ser cortado da lista após sofrer uma concussão.

Histórico vencedor na base e passagem pelo futebol italiano

Formado nas categorias de base do Celeiro de Ases — onde ingressou em 2016, aos nove anos de idade —, Henrique Menke acumula rodagem nas seleções inferiores do Brasil e integrou o elenco campeão do Campeonato Sul-Americano Sub-20 em 2025.

Em meados da última temporada, o arqueiro teve uma experiência internacional ao ser emprestado por um ano ao Como, da Itália. Durante o período no futebol europeu, não chegou a entrar em campo pela equipe principal, sendo relacionado para duas partidas oficiais, mas ganhou minutagem expressiva no torneio Primavera — competição equivalente ao sub-20 italiano —, somando 26 atuações.

Após o encerramento do vínculo de empréstimo sem que o clube italiano exercesse a opção de compra, Menke retornou ao Beira-Rio. Desde a volta a Porto Alegre, disputou quatro partidas pela equipe sub-20 colorada e passou a figurar entre as opções do elenco profissional, tendo sido relacionado pelo técnico Eduardo Baptista em três rodadas do Campeonato Brasileiro.