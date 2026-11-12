O meio-campista Andrey Santos afirmou que está confiante em relação ao seu momento na carreira e ao início de trabalho na Seleção Brasileira. Após ficar fora da lista final para o último Mundial, o volante está na de Carlo Ancelotti para a segunda Data Fifa após o Mundial

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 12, em Singapura, onde a Seleção realiza treinamentos preparatórios para amistosos contra Japão e Singapura, o jogador avaliou a fase atual e ressaltou a dedicação necessária para continuar sendo convocado.

“Para ser sincero, me sinto muito confiante. Acho que esta nova trajetória é muito importante para todos e também para mim, porque ainda sou jovem, tenho apenas 22 anos. Quando falamos da Seleção Brasileira, isso é muito importante para mim, porque sempre sonhei com este momento. Estou muito feliz por estar aqui. Claro que preciso fazer o meu trabalho no clube para poder estar aqui”, afirmou Andrey Santos.

Versatilidade tática no meio-campo

Questionado a respeito do posicionamento preferencial entre os titulares, o atleta destacou sua flexibilidade tática e colocou-se à disposição para atuar em diferentes setores do meio-campo de acordo com as necessidades da comissão técnica.

“É difícil dizer uma posição, porque me sinto muito à vontade jogando como primeiro volante, mas posso jogar mais à frente. Onde o mister precisar, vou estar sempre fazendo o meu melhor”, explicou o jogador.

Superação da ausência no Mundial anterior

Andrey também relembrou o ciclo passado e comentou abertamente sobre ter ficado de fora da lista final da Copa do Mundo anterior, demonstrando foco total nas próximas metas com a camisa amarelinha.

“Fiz parte do processo da Copa do Mundo passada, tive bastante convocações. Claro que queria estar na convocação final, na Copa do Mundo, mas o mister optou por outro jogador. Tenho total consciência disso, respeito. Ele sabe o que faz. Agora já passou”, pontuou o meio-campista.