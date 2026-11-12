A rotina de atletas que atuam em território ucraniano foi detalhada pelo meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. O jogador relatou os impactos diretos do conflito armado em sua preparação física e nos deslocamentos para compromissos esportivos no exterior, incluindo a ida para a concentração da Seleção Brasilera, em Singapura.

O clube ucraniano teve que deixar a cidade de Kiev, onde mandava suas partidas, e começou a realizar os jogos em Lviv após ataques russos aumentarem a insegurança na capital ucraniana. Na Liga dos Campeões, o Shakhtar tem mandado seus jogos no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, em Londres.

Como a guerra na Ucrânia afeta a logística de viagens?

Segundo o atleta, a interrupção do espaço aéreo no país impõe extensos trajetos por terra até os aeroportos de países vizinhos antes de conexões internacionais. Marlon relatou a dificuldade de chegar até Singapura, onde a Seleção Brasileira mandará os dois amistosos da Data Fifa.

“É uma situação complicada, não pode tráfego aéreo, então você tem que pegar van ou ônibus. Então, no dia a gente saiu de manhã cedo, pegou ali talvez sete ou oito horas de van, chegamos na Polônia, pegamos um voo para Istambul, não lembro quanto tempo ali de voo, mas foi longo um pouco. E depois de Istambul para Singapura, que também foi um voo muito longo”, afirmou Marlon Gomes, meio-campista do Shakhtar Donetsk, em entrevista ao Uol.

Marlon destacou que a dificuldade também acontece para outros jogos da temporada e com outras equipes do país. O brasileira revelou que, por conta do longo tempo atuando no país, também atua como um “conselheiro” para ajudar conterrâneos que chegam à Ucrânia.

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“Isso não só agora por conta da convocação, mas com qualquer jogo em competição europeia o Shakhtar passa por isso, essa dificuldade ali por conta da guerra. Não só o Shakhtar, mas qualquer time ucraniano que disputa uma liga europeia. Foi como falei: no começo era muito difícil para mim vivenciar isso tudo, mas creio que serviu de aprendizado para algum momento da minha vida. Hoje estou bastante adaptado. Quando os brasileiros novos chegam, ajudo agora devido a minha experiência lá”, disse.

O jogador também recordou as dificuldades físicas que enfrentou logo na chegada ao futebol do leste europeu. “A adaptação foi um pouco difícil. Eu machuquei a tíbia no Pré-Olímpico. Cheguei com a canela fissurada. Então, teve adaptação de dois meses, muito frio. Dois meses depois fui para o campo pela primeira vez. Teve a velocidade do jogo, da bola, sabe”, declarou o meia.

Qual foi a reação do atleta à convocação para a seleção?

O anúncio da primeira convocação para defender a Seleção Brasileira ocorreu enquanto o meio-campista resolvia trâmites contratuais de sua residência na Ucrânia.

“Pensei: ‘Pô, alguém foi convocado da gente’. Na minha cabeça, a convocação tinha acabado de começar. Achei que provavelmente algum lateral nosso tinha sido convocado. E aí era eu! Os amigos vieram gritando e, na ansiedade, achei que estavam brincando”, completou Marlon Gomes.