Durante a preparação da Seleção Brasileira em Singapura para os compromissos da Data Fifa, o zagueiro Gabriel Magalhães concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, 11, e enfatizou a necessidade de construir um sistema defensivo sólido na equipe. O defensor apoiou o discurso no desempenho de sua equipe na Premier League, o Arsenal.

Consistência na retaguarda como prioridade

Ao citar o retrospecto recente na Inglaterra, Gabriel apontou a regularidade defensiva como pilar decisivo para buscar vitórias em torneios de alto nível.

“Conversamos muito no clube sobre isso, sobre a qualidade do nosso elenco, e se não sofremos gol, estaremos mais próximos dos jogos. É algo que a gente conversa muito aqui na Seleção. É importante não sofrer gols. Temos jogadores de muita qualidade, que estão em grandes clubes”, afirmou Magalhães.

Integração e apoio aos atletas mais jovens

Além da organização tática, o zagueiro ressaltou seu papel de liderança para acolher os novos convocados que chegam ao grupo da equipe nacional.

“É receber os meninos novos da melhor forma possível e passar para eles nossa experiência. O mais importante é como você está vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A gente sabe que é a camisa mais pesada do mundo, então a gente tenta passar também para eles a tranquilidade de poder desfrutar a cada momento, mas com muita responsabilidade”, declarou o jogador.

Um dos nomes da nova geração na defes ada Seleção é Vitor Reis. O zagueiro ex-Palmeiras e atualmente no Manchester City elogiou o acolhimento da comissão de Ancelotti e reforçou que a confiança do treinador italiano pode ajudar no desenvolvimento dos atletas.

“É muito importante ter a confiança do Ancelotti, de poder trazer a gente para conhecer mais. Isso mostra que a gente tem que continuar trabalhando, evoluindo no dia a dia para quando chegar aqui, a oportunidade, e a oportunidade no clube também, estar pronto e bem”, disse.