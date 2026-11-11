Em entrevista coletiva concedida durante a preparação da seleção brasileira para os amistosos da Data Fifa, o zagueiro Gabriel Magalhães abordou o debate sobre a carga física no futebol e saiu em defesa de Raphinha. O defensor do Arsenal pontuou que o desgaste físico faz parte da rotina em alto nível e que a necessidade de controle de minutos é um processo natural.

“Somos jogadores de alto nível e o que queremos é sempre jogar. A situação do Raphinha interpretaram mal a expressão dele. Somos seres humanos e, obviamente, precisamos de descanso, até mentalmente. Na Europa, jogamos a cada dois, três dias… São muitos jogos. Quando viemos para a Seleção, queremos aproveitar ao máximo, aprender e muitas pessoas interpretam mal alguma fala. Foi o que aconteceu com o Raphinha”, afirmou Magalhães

Magalhães fala da importância de Raphinha para o elenco

O defensor ressaltou o empenho do atacante do Barcelona nos treinamentos e partidas da equipe nacional, afastando interpretações de descompromisso decorrentes das declarações sobre a sequência de jogos.

“A gente sabe o quanto ele se doa pela Seleção, o quanto ele [Raphinha] quer estar bem para a Seleção. E é um menino que é exemplar para nós, o quanto ele trabalha e quer estar sempre dentro de campo e vencendo”, completou.

Relembre a declaração de Raphinha

A fala de Raphinha foi feita durante a entrevista coletiva em sua assinatura de renovação com o Barcelona. Aos jornalistas, o atacante afirmou que teve uma conversa com Carlo Ancelotti para tentar controlar sua minutagem e evitar uma possível lesão, assim como aconteceu na última Data Fata.

“Ancelotti, como treinador, sabe que tem que administrar meus minutos. Uma lesão, também para o Brasil, não viria no meu melhor momento físico. Nós conversamos. Estou me recuperando de uma lesão. Estou muito bem, mas não 100%. Os torcedores do Barça não precisam ficar preocupados. Eu sempre faço o máximo para estar bem fisicamente”, disse.

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O atacante sofreu um edema muscular na coxa durante a Data Fifa de setembro, na partida do Brasil contra a Austrália. Desde que retornou aos gramados, ele participou de cinco jogos pelo clube espanhol sem completar os 90 minutos em nenhum deles.