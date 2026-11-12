O técnico Carlo Ancelotti comandou nesta quinta-feira, 12, a primeira atividade com todos os jogadores da Seleção Brasileira à disposição em Singapura, realizada no Estádio Jalan Besar. O treinamento dá continuidade à preparação da equipe para os dois jogos da Data Fifa. O primeiro deles é contra o Japão, neste sábado, 14, às 7h15.

Como foi o trabalho tático em campo

O volante Bruno Guimarães treinou normalmente após passar por controle de carga e atuou entre os titulares. Na mesma movimentação, a comissão técnica organizou o ataque com quatro nomes adiantados, posicionando Rayan centralizado, atuando logo atrás de Raphinha e próximo a Estêvão e Vini Júnior.

Há uma expectativa para saber se Ancelotti usará Rayan como um meia, se aproximando mais do 4-3-3, ou se o jogador do Bournemouth ficará mais avançado e a Seleção retornará para o 4-2-4.

Qual foi a escalação testada por Ancelotti

A formação inicial observada durante o trabalho tático contou com Pedro Morisco na meta, além de uma linha defensiva formada por Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos. No meio-campo, Andrey Santos e Bruno Guimarães compuseram a sustentação central da equipe.

Uma possível escalação para a partida deste sábado, diante dos japoneses, é: Pedro Morisco, Wesley, Jair, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Rayan; Estevão, Raphinha e Vini Jr.

Ao longo da atividade, Ancelotti também realizou alterações pontuais para observar opções alternativas para os compromissos da equipe na Ásia. Além do Japão, o Brasikl enfrentará os donos da casa, Singapura.