A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 14, para enfrentar o Japão, pelo primeiro amistoso da Data Fifa de novembro. Na partida, Raphinha será o capitão da equipe e deve dividir o sistema ofensivo com Vini Jr, Endrick e Estêvão. O quarteto terá a responsabilidade de levar nas costas os principais números de camisa da equipe.
Além dos jogadores já esperados na convocação, o técnico Carlo Ancelotti levou alguns nomes estreantes, como Jonathan Jesus, do Cruzeiro, e Allan, do Manchester City, e outros que já estiveram na Data Fifa e que tentam dar continuidade no ciclo até a próxima Copa do Mundo.
Como será a numeração da Seleção Brasileira
Na convocação, os nomes mais “antigos” tiveram a prioridade de escolher as numerações mais tradicionais. Raphinha, por exemplo, usará a 10, além da faixa de capitão. No gol, os três nomes não têm vaga garantida no futuro da equipe, mas Bento, que já esteve com Ancelotti em outras listas, será o número 1.
1 – Bento
2 – Wesley
3 – Gabriel Magalhães
4 – Jair Cunha
6 – Douglas Santos
7 – Vini Jr.
8 – Bruno Guimarães
9 – Endrick
10 – Raphinha
11 – Estêvão
12 – Lucas Perri
13 – Vanderson
14 – Vitor Reis
15 – Arthur Dias
16 – Carlos Augusto
17 – André Luiz
18 – João Gomes
19 – Alisson Santana
20 – Marlon Gomes
21 – Andrey Santos
22 – Allan
23 – Pedro Morisco
24 – Jonathan Jesus
25 – Gabriel Bontempo
26 – Rayan
Quais são os dias e horários dos jogos do Brasil
O primeiro confronto do Brasil será diante do Japão. O primeiro jogo é no sábado, 14, e a bola rola às 7h15 (horário de Brasília). A segunda partida será contra Singapura, na terça-feira, 17 de novembro de 2026, às 7h (horário de Brasília). Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.