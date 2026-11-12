A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, 14, para enfrentar o Japão, pelo primeiro amistoso da Data Fifa de novembro. Na partida, Raphinha será o capitão da equipe e deve dividir o sistema ofensivo com Vini Jr, Endrick e Estêvão. O quarteto terá a responsabilidade de levar nas costas os principais números de camisa da equipe.

Além dos jogadores já esperados na convocação, o técnico Carlo Ancelotti levou alguns nomes estreantes, como Jonathan Jesus, do Cruzeiro, e Allan, do Manchester City, e outros que já estiveram na Data Fifa e que tentam dar continuidade no ciclo até a próxima Copa do Mundo.

Como será a numeração da Seleção Brasileira

Na convocação, os nomes mais “antigos” tiveram a prioridade de escolher as numerações mais tradicionais. Raphinha, por exemplo, usará a 10, além da faixa de capitão. No gol, os três nomes não têm vaga garantida no futuro da equipe, mas Bento, que já esteve com Ancelotti em outras listas, será o número 1.

1 – Bento

2 – Wesley

3 – Gabriel Magalhães

4 – Jair Cunha

6 – Douglas Santos

7 – Vini Jr.

8 – Bruno Guimarães

9 – Endrick

10 – Raphinha

11 – Estêvão

12 – Lucas Perri

13 – Vanderson

14 – Vitor Reis

15 – Arthur Dias

16 – Carlos Augusto

17 – André Luiz

18 – João Gomes

19 – Alisson Santana

20 – Marlon Gomes

21 – Andrey Santos

22 – Allan

23 – Pedro Morisco

24 – Jonathan Jesus

25 – Gabriel Bontempo

26 – Rayan

Quais são os dias e horários dos jogos do Brasil

O primeiro confronto do Brasil será diante do Japão. O primeiro jogo é no sábado, 14, e a bola rola às 7h15 (horário de Brasília). A segunda partida será contra Singapura, na terça-feira, 17 de novembro de 2026, às 7h (horário de Brasília). Os dois jogos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura.