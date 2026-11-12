A dificuldade para concretizar negociações de alto valor agravou o cenário financeiro do Internacional na reta final de 2026. O clube gaúcho projetou arrecadar R$ 204,9 milhões com transferências de atletas ao longo da temporada, mas está muito distante do objetivo orçamentário. Até o momento, a única transação de maior porte contabilizada no exercício foi a venda do atacante Rafael Borré ao River Plate, que rendeu cerca de R$ 18 milhões aos cofres colorados.

Embora negociações relevantes como as de Vitão (para o Flamengo), Ricardo Mathias (Al Ahli) e Luis Otávio (Orlando City) tenham sido anunciadas em janeiro deste ano, todas foram concretizadas nos últimos dias de 2025 e entraram no balanço do exercício anterior. Em 2026, além da saída de Borré, o clube obteve apenas receitas pontuais com empréstimos — como o do meia Alan Rodríguez ao Rosario Central —, percentuais de negociações anteriores e mecanismos de solidariedade, montantes insuficientes para alterar o quadro deficitário.

Alvos de mercado e limite na base

Pressionada pela necessidade urgente de fazer caixa antes da virada do ano, a diretoria concentra suas fichas na negociação de jogadores valorizados do elenco principal. Os nomes que despertam maior interesse no mercado são o volante Bruno Gomes, o lateral-esquerdo Bernabei e o atacante Carbonero. Mesmo que conclua as três vendas, porém, a gestão reconhece que dificilmente alcançará a meta prevista no orçamento.

Ao contrário de anos anteriores, quando revelações como Gabriel Carvalho e Ricardo Mathias equilibraram as finanças, as categorias de base não oferecem uma solução imediata de liquidez. O atacante João Bezerra ainda busca afirmação entre os profissionais, enquanto o jovem goleiro Kauan Jesus, recém-promovido à titularidade e com apenas quatro partidas disputadas, atua em uma posição que historicamente gera cifras menores nas janelas de transferências.

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Transfer bans e impacto do Brasileirão

A escassez de recursos provenientes do mercado se soma a outros problemas estruturais acumulados ao longo de 2026. O Internacional atravessou praticamente toda a temporada sem um patrocinador máster — fechando acordo com o Banrisul apenas para os dois meses finais — e enfrentou atrasos salariais, regularizados somente após um aporte financeiro realizado pelo empresário Delcir Sonda.

O desequilíbrio nas contas resultou na aplicação de três transfer bans pela Fifa por inadimplência em compromissos financeiros, punições que impedem o clube de registrar novos reforços para 2027 até a quitação dos débitos. Para piorar o cenário, o desempenho esportivo no Campeonato Brasileiro também ameaça a previsão de receitas: com o objetivo primário de evitar o rebaixamento, o time ocupa a 16ª colocação, faixa que rende R$ 16,3 milhões em premiação, bem abaixo dos R$ 26,4 milhões projetados caso encerrasse a competição no 10º lugar orçado inicialmente.

Movimentações de saída do elenco em 2026

No segundo semestre, deixaram o Beira-Rio por venda, empréstimo ou rescisão: Rafael Borré (vendido ao River Plate), Gustavo Prado (emprestado ao Dínamo de Kiev), Clayton Sampaio (emprestado ao futebol russo), Alan Rodríguez (emprestado ao Rosario Central), Richard (rescindiu e acertou com o Coritiba) e Bruno Tabata (liberado para o futebol do Catar).

Já na primeira metade da temporada, além do trio negociado ainda dentro do exercício fiscal de 2025, saíram por fim de vínculo, empréstimo ou liberação: Estêvão (CRB), Gabriel Barros (América-MG), Ramon (emprestado ao Vitória), Ewertow (Santa Clara, de Portugal), Ivan (Remo), Keiller (cedido ao Coritiba), além de Romero, Lucca Drummond e Hyoran, cujos contratos se encerraram.