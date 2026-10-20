O Internacional iniciou a preparação para enfrentar o Botafogo com uma novidade. O meia Alan Patrick treinou normalmente no CT Parque Gigante nesta terça-feira, 20, após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no clássico Gre-Nal. O confronto contra o Fogão, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, será realizado neste sábado, 24, às 16h30 (horário de Brasília), no Beira-Rio.

Quais são as dúvidas médicas para o jogo?

Apesar da liberação do camisa 10, a comissão técnica de Eduardo Baptista segue atenta ao departamento médico. O goleiro Anthoni permanece em observação devido a um abscesso infeccioso no joelho, enquanto o zagueiro Guillermo Maripán realiza fisioterapia para uma lesão na coxa direita. Caso Anthoni não tenha condições de jogo até o final da semana, o jovem goleiro Kauan Jesus deve seguir como titular.

Além das indefinições físicas, o clube gaúcho precisa lidar com quatro suspensões confirmadas para o duelo. O goleiro Matheus Cunha cumpre gancho automático após ser expulso na rodada anterior, enquanto Gabriel Mercado, Rodrigo Villagra e Vitinho estão fora pelo terceiro cartão amarelo. Na 17ª posição com 32 pontos, a equipe colorada busca a vitória diante de sua torcida para tentar deixar a zona de rebaixamento da Série A.