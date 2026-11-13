Dez anos após a tragédia da Chapecoense que deixou 71 mortos e abalou o mundo do futebol, o lateral-esquerdo Alan Ruschel anunciou a sua aposentadoria dos gramados, nesta sexta-feira, 13. O lateral fará a sua última partida como jogador contra o Botafogo-SP, no próximo sábado, 13, no Alfredo Jaconi, pela última rodada da Série B.

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Em entrevista à PLACAR, semanas antes do anúncio, o atleta do Juventude deu detalhes sobre a batalha que trava contra o seu corpo. Neste ano, o defensor foi submetido a duas cirurgias por uma lesão no joelho esquerdo.

“Este tem sido um ano atípico, porque tive uma lesão no joelho, passei por cirurgia, não consegui voltar e precisei

operar de novo. Aos 37 anos, a recuperação não é a mesma de um jovem. Não posso lutar contra o meu próprio corpo”, desabafa Ruschel. A entrevista está na reportagem Marcas da Injustiça, da edição 1541 de PLACAR, já disponível em versão digital e a partir de sábado, 14, nas bancas de todo o país.

“Aquilo que antes era prazeroso passou a ser doloroso e difícil, mas farei de tudo para, pelo menos, conseguir me despedir jogando neste ano. Como tenho um parafuso na coluna, sinto muitas dores depois dos jogos e treinos. É um desgaste físico e mental muito grande, por isso decidi parar este ano”, adiciona.

Ruschel foi o único sobrevivente do acidente da Chape que seguiu jogando futebol. Enquanto o ex-goleiro Jakson Follmann teve a perna direita amputada do joelho para baixo, em decorrência da queda do avião, o ex-zagueiro Neto não conseguiu continuar por problemas no joelho. O lateral do Juventude falou sobre a importância do apoio mútuo entre os três após a tragédia.

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“Com o Follmann, tenho uma amizade de mais de 15 anos, é uma irmandade. Já o Neto, conheci na Chape em 2016 e, depois do acidente, nos unimos tanto que ele virou padrinho do meu casamento. Fomos uma rede de apoio constante. Sabíamos que cada um tinha um jeito diferente de encarar a vida pós-tragédia, mas o apoio mútuo sempre prevaleceu”, completou.

Confira a entrevista com Alan Ruschel

Você também classifica o que houve como um crime? Sim, porque poderia ter sido evitado. Não foi uma falha mecânica, foi falta de combustível. Para mim, um erro humano motivado por ganância. O que aconteceu foi, sem dúvida, um crime.

Qual foi a sua motivação para voltar a jogar? Eu respeitei o meu corpo, mas sempre soube que, assim que conseguisse voltar a andar, iria realizar esse sonho pela segunda vez. Era uma maneira de representar aquelas pessoas que, infelizmente, não tiveram a mesma oportunidade de continuar vivendo. O meu propósito era representá-los dentro de campo.

Mas isso lhe exigiu adaptações, certo? Sim, as minhas características mudaram. Depois da lesão na coluna, tive que reaprender a fazer muitas coisas. Como já não tinha a mesma força e velocidade, passei a estudar muito o jogo e a usar mais a técnica. Como tenho um parafuso na coluna, sinto muitas dores depois dos jogos e treinos. É um desgaste físico e mental muito grande, por isso decidi parar este ano.

Como amadureceu a aposentadoria? Este tem sido um ano atípico, porque tive uma lesão no joelho, passei por cirurgia, não consegui voltar e precise operar de novo. Aos 37 anos, a recuperação não é a mesma de um jovem. Não posso lutar contra o meu próprio corpo. Aquilo que antes era prazeroso passou a ser doloroso e difícil, mas farei de tudo para, pelo menos, conseguir me despedir jogando neste ano.

Como avalia a condução da Chape no caso? Acho que não agiram da maneira correta e não estavam preparados para lidar com as famílias. Faltou apoio e empatia com quem sofreu tamanha perda. Não falo da instituição, mas das pessoas que conduziam o clube na época. Em 2019, saí para o Goiás porque ouvi lá dentro que eu só estava no clube por piedade. Quando voltei, no ano seguinte, aquelas pessoas já não estavam lá. Voltei como capitão, fomos campeões estaduais e fui eleito o melhor lateral-esquerdo. Mostrei que estavam errados e que faltou empatia pelo sacrifício que fiz para voltar.

Como é a relação com Follmann e Neto? E como se ajudaram? Com o Follmann, tenho uma amizade de mais de 15 anos, é uma irmandade. Já o Neto, conheci na Chape em 2016 e, depois do acidente, nos unimos tanto que ele virou padrinho do meu casamento. Fomos uma rede de apoio constante. Sabíamos que cada um tinha um jeito diferente de encarar a vida pós-tragédia, mas o apoio mútuo sempre prevaleceu.