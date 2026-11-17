Clubes que atrasarem salários a partir de 2028 perderão pontos nas competições nacionais que estiverem disputando, segundo anunciou a CBF após a sua quinta reunião com representantes dos times das séries A e B realizada nesta terça-feira, 17. No evento, também foi decidido que não haverá mais limite de jogos para transferências de atletas entre clubes da mesma divisão.

A regra determina que os clubes têm que provar para a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) que estão em dia com os pagamentos dos atletas e da comissão técnica a 20 dias do começo do Brasileirão. Se não estiverem, começarão o torneio com três pontos negativos.

A Agência também apresentou um estudo financeiro de 14 clubes que disputaram a Série A entre 2023 e 2025. Segundo ele, as receitas operacionais cresceram 48% nesse período e os valores de vendas de atletas aumentaram 144%. Por outro lado, as despesas também dispararam: 50% na folha salarial do futebol e 135% em custos de contratações de jogadores.

Dez dos 14 clubes analisados apresentaram um resultado operacional negativo. O déficit combinado foi de cerca de R$ 1,4 bilhão.

Fim do limite de jogos

Os clubes também votaram a favor de extinguir o limite de partidas para transferências entre clubes da mesma divisão. Essa nova regra vale para as séries A e B já a partir de 2027. Segundo a CBF, havia outras duas propostas na mesa: manter o limite atual de 12 jogos ou ampliá-lo para 19.

No evento, também foi discutida a implementação de condições para os clubes da Série B participarem de um programa de apoio que fornecerá R$ 2,5 milhões para cada clube em 2027 para despesas com logística e arbitragem. A proposta original previa que os times que tiverem folha salarial acima de 60% das receitas previstas fossem excluídos do programa.

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Os clubes da Série B fizeram uma contraproposta para a punição ser convertida em perda de três pontos se o descumprimento superar um prazo de 120 dias. A medida foi aprovada por unanimidade e também vale a partir de 2027.