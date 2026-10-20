A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão criado pela CBF para fiscalizar o cumprimento das normas de Fair Play Financeiro, colocou 24 clubes das Séries A e B sob alerta formal a 40 dias do fim do período de transição para quitação de pendências. Conforme apuração dos portais ge e UOL, as decisões foram homologadas em primeira instância com base nas declarações financeiras de 30 de junho deste ano.

Qual é o prazo para evitar o transfer ban?

O regulamento em vigor estabelece regras imediatas para compromissos assumidos a partir de 1º de janeiro de 2026. Por causa de débitos contraídos na atual temporada com outros clubes, atletas ou órgãos públicos, oito agremiações receberam prazo de 45 dias para comprovar pagamentos ou formalizar acordos. Caso não cumpram a exigência, sofrerão punição de transfer ban, que impede o registro de novos atletas.

Na primeira divisão, receberam a notificação Atlético-MG, Grêmio, Internacional e São Paulo. Pela Série B, a cobrança atinge Ceará, Fortaleza, Náutico e Ponte Preta.

Dívidas anteriores

Para compromissos pactuados até 31 de dezembro de 2025, ou seja, até o fim do ano passado, o estatuto da entidade fixou um período de adaptação que se encerra em 30 de novembro. Até essa data-limite, a falta de solvência acarreta apenas advertências públicas e a obrigação de regularização financeira.

Nessa faixa de passivos anteriores, nove equipes da Série A foram advertidas: Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. O Remo também recebeu advertência por pendência com autoridade pública referente a 2026.

Na Série B, Avaí, Ceará, Criciúma, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Náutico, Vila Nova, Atlético-GO, Ponte Preta e Sport foram advertidos por dividas anteriores a 2026. Todos esses clubes têm até 30 de novembro para regularizar as pendências.

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Quais foram as decisões em processos individuais?

Nem todos os procedimentos resultaram em sanções imediatas. O processo envolvendo o Fluminense teve julgamento adiado após o clube apresentar comprovantes de liquidação antes da sessão.

Já os casos de Athletico-PR e Coritiba foram arquivados. O Athletico-PR comprovou compensação de crédito com o Vasco, enquanto o Coritiba comprovou parcelamento de tributos federais, com validação definitiva prevista para a janela de 30 de novembro.