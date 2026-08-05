A CBF divulgou, nesta quarta-feira, 5, a data, horário e local do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O evento acontece na próxima terça-feira, 11, às 11h (de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O sorteio também será responsável por definir os mandos de campo na próxima fase e o chaveamento até a final.
Atlético-MG e Santos foram os primeiros clubes a garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 4, o Galo superou o Juventude por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, enquanto o Santos venceu o Remo por 1 a 0, no Mangueirão.
Nesta quarta-feira, 5, acontecem mais quatro duelos pelas oitavas de final: Cruzeiro x Chapecoense, às 19h; Grêmio x Mirassol, às 19h30; Fluminense x Vasco, às 21h30; e Fortaleza x Palmeiras, às 21h30. Já na quinta-feira, 6, os dois últimos jogos encerram esta fase: Corinthians x Internacional, às 20h; e Vitória x Athletico, às 20h.
Os confrontos de ida das quartas de final estão previstos para o dia 26 de agosto, enquanto a volta deve acontecer no dia 3 de setembro. Os jogos de ida das semifinais estão previstos para o dia 1º de novembro, enquanto a volta é esperada para o dia 8 do mesmo mês. A final, disputada em partida única, está prevista para o dia 6 de dezembro.
Calendário da Copa do Brasil
- Quartas de final: 26 de agosto (ida) e 3 de setembro (volta)
- Semifinais: 1 de novembro (ida) e 8 de novembro (volta)
- Final: 6 de dezembro (partida única)