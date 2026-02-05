A CBF anunciou a premiação da Copa do Brasil 2026. Com um prêmio maior para os finalistas e uma queda nas fases até as semifinais, a competição vem com um novo formato para esta temporada. O grande campeão pode faturar até R$ 99,25 milhões, um pouco menos do que o máximo possível em 2025.

O novo modelo da competição conta com duas fases a mais e um recorde no número de clubes, 126 participantes no total. Os clubes da Série A do Brasileirão entram na quinta fase do torneio e podem ganhar até R$ 96 milhões com o título, 1 R$ milhão a menos do que o Corinthians ganhou na temporada passada. Outras novidades são a disputa da final em jogo único e uma vaga garantida na Pré-Libertadores de 2027 para o vice-campeão.

Haverá, também, uma diferença de premiação até a quarta fase entre os clubes. Os clubes da Série B recebem um valor maior do que os clubes da Série C, D e outros. A partir da quinta fase todos os times recebem o mesmo valor por avanço.

Premiação fase a fase

1ª fase (28 clubes, piores colocados no Ranking da CBF): R$ 400 mil

2ª fase (74 clubes + 14 da fase anterior): R$ 1,38 milhão (Série B) e R$ 830 mil (Série C, D e outros)

3ª fase (44 clubes + 4 novos clubes): R$ 1,53 milhão (Série B) e R$ 950 mil (Série C, D e outros)

4ª fase (24 clubes): R$ 1,68 milhão (Série B) e 1,07 milhão (Série C, D e outros)

5ª fase (12 clubes + 20 da Série A): R$ 2 milhões

Oitavas de final (16 clubes): R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 4 milhões

Semifinais: R$ 9 milhões

Vice-Campeão: R$ 34 milhões

Campeão: 78 milhões

Datas-base das fases da Copa do Brasil