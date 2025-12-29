Carlo Ancelotti inicia o ano de Copa com uma boa base do que deve ser o elenco da seleção brasileira que irá em busca do hexacampeonato entre 11 de junho e 13 de julho, no Mundial disputado no Canadá, México e EUA. O treinador italiano assumiu a Canarinho no meio do ano e, até agora, se utilizou de 48 jogadores convocados.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A estreia acontece em 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Ainda na primeira fase, a equipe enfrenta Haiti (19/6, na Filadélfia) e Escócia (24/6, em Miami). Os dois mais bem classificados de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados avançam à fase de 16 avos de final, uma antes das oitavas.

Já em 2026, o Brasil tem previsto quatro amistosos antes da Copa do Mundo, sendo dois deles antes da convocação prevista para maio. França e Croácia serão os adversários das Datas-Fifa de março, e outras duas seleções a serem definidas serão adversárias em junho.

Próximos jogos da seleção brasileira

26/3 – Amistoso – Brasil x França – Boston, EUA

31/3 – Amistoso – Brasil x Croácia – Orlando, EUA

Entre 1 e 9/6 – Amistoso – A ser confirmado

13/6 – Copa do Mundo – Brasil x Marrocos, Nova Jersey, EUA

19/6 – Copa do Mundo – Brasil x Haiti, Filadélfia, EUA

24/6 – Copa do Mundo – Escócia x Brasil, Miami, EUA

Para as partidas contra Senegal e Tunísia, as últimas do ano, Ancelotti disse que já não pretendia fazer testes e tinha entre 17 e 18 jogadores já definidos para a Copa do Mundo.

“Creio que quanto mais tempo estou com os jogadores, mais próximos ficamos da lista definitiva. Creio que estamos muito por 17 ou 18 jogadores. Ainda há muito tempo, mais ou menos seis meses. Temos uma Data Fifa importante em março, nestes seis meses muito vai depender de lesão que infelizmente pode acontecer nestes seis meses, mas a lista está mais ou menos definida”, disse Ancelotti.