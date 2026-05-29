O técnico Carlo Ancelotti esboçou nesta sexta-feira, 29, a provável escalação da seleção brasileira para o amistoso contra o Panamá. A partida, que será disputada no domingo, 31, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, faz parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2026. A informação é do ge.
Formação defensiva e meio-campo
Segundo a apuração, durante o treino realizado na Granja Comary, em Teresópolis, Ancelotti testou uma formação que inclui Alisson no gol; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro na linha defensiva. No meio-campo, Casemiro e Bruno Guimarães foram os escolhidos para iniciar o confronto. A presença de Bremer e Léo Pereira na zaga se dá em função da ausência de Marquinhos e Gabriel Magalhães, que disputam a final da Champions League neste sábado, 30.
Setor ofensivo e ausências notáveis
O ataque esboçado por Ancelotti conta com Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha. A principal ausência é a de Neymar, que se recupera de uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita e não participou do treino com bola, seguindo em tratamento fisioterápico. Gabriel Martinelli também está ausente devido à final da Champions League.
Próximos compromissos da seleção brasileira
Após o amistoso contra o Panamá, a delegação brasileira embarcará para os Estados Unidos. Lá, a equipe enfrentará o Egito em Cleveland no dia 6 de junho, no último amistoso antes do início da Copa do Mundo. A estreia da seleção brasileira na Copa será no dia 13 de junho, contra Marrocos.
Provável escalação da seleção brasileira
Seleção brasileira (técnico: Carlo Ancelotti): Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Bruno Guimarães e Casemiro; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha