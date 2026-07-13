Uma semana após a derrota para a Noruega na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Alisson usou o Instagram para se manifestar sobre a desclassificação brasileira pela primeira vez. Apesar do tom de frustração, ele concluiu a mensagem de maneira otimista.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Alisson Becker (@alissonbecker)

“Meu desejo era estar escrevendo essa legenda, após o dia 19, como campeão do mundo! Mas de alguma maneira, não foi possível alcançar o nosso grande objetivo nessa copa do mundo! Logo após a derrota, o sentimento de frustração e tristeza são grandes, seguidos por muitos questionamentos! Mas escolho nao sucumbir aos sentimentos, e a me colocar de pé prontamente!”, escreveu Alisson.

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Na sequência, ele reflete sobre a ambivalência existencial: “Nessa vida debaixo do sol, o sabor é agridoce! Por vezes nos alegraremos com o doce sabor de uma conquista, por outras sentiremos o amargo sabor da derrota! E o futebol é um grande exemplo disso! Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos dá uma perspectiva pra além dessa vida, e nos permite desfrutar de tudo o que recebemos das mãos do Senhor!”

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Para finalizar, o goleiro do Liverpool diz ter vivido a Copa com empenho, dedicação e ter buscado fazer o melhor sempre. “Quero agradecer de coração a cada um que torceu e acreditou em nós. Pude ver nessa copa uma grande mobilização de milhões de brasileiros com o mesmo sentimento e objetivo, e o meu desejo é que esse sentimento continue”, concluiu. “Seguimos em frente na busca do hexa!”

A Copa do Mundo de 2026 foi a terceira de Alisson, que também defendeu a meta brasileira em 2018 e 2022. Antes da recente desclassificação, havia alcançado as quartas de final nos dois mundiais anteriores, quando perdeu para a Bélgica e, na sequência, para Croácia.

Convocado pela primeira vez em 2015, ele soma 83 jogos pela seleção, nos quais foi vazado 37 vezes.

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