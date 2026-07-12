No último sábado, 11, a Noruega deu adeus à Copa do Mundo de 2026 após perder por 2 a 1 para a Inglaterra, nas quartas de final do torneio. O resultado, no entanto, acabou contestado por alguns, que enxergaram a interferência de um cabo de transmissão em tiro de meta cobrado pelo goleiro noruguês Orjan Nyland. O equipamento teria mudado a trajetória da bola e resultado no primeiro gol inglês.

Essa versão acabou negada pela Fifa, pouco antes do final da prorrogação entre as duas seleções: “Antes do gol da Inglaterra contra a Noruega, aos 45+2 minutos, o sensor da bola conectada não registrou nenhum pico na ‘pulsação da bola’ quando esta estava no ar e, portanto, nenhuma evidência de que a bola tenha tocado o fio suspenso e alterado seu movimento”, escreveu a entidade em postagem nas redes sociais.

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Ainda assim, o técnico da Noruega, Stale Solbakken, rebateu a explicação tecnológica, durante entrevista coletiva pós-jogo: “Eu não posso dizer nada sobre. O que eu posso dizer contra se não teve nenhum sinal do chip? Mas a bola caiu reta, todos viram, eu fiquei me perguntando o que aconteceu. Acho que foi bem claro que tocou, aconteceu e é uma coisa estranha.”

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A banco norueguês chegou a reclamar com o árbitro após o primeiro gol de Jude Bellingham. “Ele disse que não viu e que ele não recebeu nenhuma mensagem de que isso realmente aconteceu. Recebemos uma explicação da Fifa, que diz que não houve toque e sinal na bola. Então, ele não poderia fazer nada sobre isso, mas a bola caiu reta bem em frente ao banco de reservas, então tocou”, defendeu Solbakken.

Apesar de não ter dúvida sobre a bola ter tocado o equipamento, restou ao técnico noruguês apenas lamentar o desfecho do jogo: “Mas isso não é desculpa para nós na partida. Não é a historia principal, mas todos no campo reagiram espontaneamente, porque a bola caiu na frente de todos. Mas, infelizmente temos que viver com isso. Espero que essa não seja a história sobre esse time, não deveria ser.”

Eliminação à parte, a Noruega fez a melhor Copa da história do país em quatro participações em mundiais, com vitórias sobre Iraque (4×1), Senegal (3×2), Costa do Marfim (2×1) e Brasil (2×1) e derrotas para França (1×4) e a já mencionada Inglaterra (1×2).

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