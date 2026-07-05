O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Em partida disputada neste domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a Noruega venceu por 2 a 1 e garantiu sua classificação para as quartas de final. Após um jogo de muita posse de bola europeia e retranca sul-americana, o centroavante Erling Haaland brilhou na reta final com dois gols decisivos. Neymar ainda descontou de pênalti nos longos acréscimos, mas não evitou a queda brasileira.
Pênalti desperdiçado e domínio nórdico
A tônica do primeiro tempo foi ditada pelo controle da seleção norueguesa. Trocando passes no meio de campo, a equipe europeia empurrou o Brasil para a defesa, que apostava exclusivamente nos contra-ataques. A grande chance brasileira, no entanto, veio logo aos 13 minutos, quando Matheus Cunha sofreu pênalti. Na cobrança, Bruno Guimarães parou em uma grande defesa do goleiro Nyland. A Noruega continuou pressionando e assustou com Odegaard, exigindo boas intervenções de Alisson antes do intervalo.
Chances perdidas e o castigo de Haaland
Na segunda etapa, o panorama se manteve lento, com os noruegueses rodando a bola diante de uma muralha amarela. Aos 15 minutos, Endrick, que havia acabado de entrar, perdeu uma chance clara cara a cara com Nyland, mandando para fora. O castigo pela ineficiência veio na reta final. Aos 36 minutos, Schjelderup cruzou na medida para Haaland subir mais que a defesa e abrir o placar de cabeça. Pouco depois, aos 40, o Brasil quase empatou em um lance que terminou em milagre de Nyland e bola na trave. Aos 45, Haaland apareceu novamente, acertando uma bomba de canhota de fora da área para ampliar.
Reação tardia e próximo desafio
No desespero dos acréscimos, o Brasil se lançou ao ataque de forma desorganizada. Aos 53 minutos, Casemiro sofreu pênalti após levar uma cotovelada na área. Neymar cobrou no meio do gol e diminuiu a desvantagem, mas já era tarde para buscar o empate. Com o apito final, a Noruega comemorou a vaga inédita e agora aguarda o vencedor do confronto entre México e Inglaterra para a disputa das quartas de final.