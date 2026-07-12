Neste domingo, 12, a CBF surgiu nas redes sociais com um vídeo sobre o novo ciclo da seleção brasileira de futebol. Em pouco mais de um minuto, um narrador lamenta os resultados frustrantes em Copas do Mundo e pontua o último 5 de julho como o reinício do que pode ser entendido como um suposto projeto em busca do hexacampeonato — sem que este seja sequer apresentado, muito menos detalhado.

“Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida. Pode acreditar. Que venha o novo ciclo”, diz a legenda da postagem.

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No entanto, o tom meramente propagadístico não caiu nos encantos da maioria dos torcedores, que trataram de expressar o contragosto nos comentários da publicação. “Há 24 anos ouvindo esse mesmo discurso”, escreveu um internauta. “Na moral, não tem o que postar, fica quieto! Vocês estão apequenando a maior camisa do esporte”, disparou outro. “10 no marketing. 0 no futebol”, avaliou um terceiro.

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Com a derrota para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, o Brasil passa a viver o maior jejum de sua história sem títulos mundiais, desde que foi campeão pela primeira vez. A derrota no MetLife Stadium também marca a pior campanha da seleção em mundias desde 1990, na Itália, quando foi desclassificada pela Argentina na mesma fase.

O Brasil volta a campo nos dias 25 e 29 de setembro, em dois amistosos contra a Austrália, sediados no país da Oceania.

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