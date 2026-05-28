Uma pesquisa da PiniOn, divulgada em 28 de maio de 2026, revelou o sentimento dos brasileiros em relação à próxima Copa do Mundo. Apesar de 41,7% demonstrarem grande ou extrema ansiedade pelo torneio, a confiança na conquista do hexacampeonato pela seleção brasileira é significativamente menor, atingindo apenas 23,5% dos entrevistados.

Confiança e Expectativa para o Hexa

O levantamento da PiniOn detalha que, além dos 23,5% que acreditam na vitória, 25,8% consideram as chances baixas. Outros 15,9% expressam dúvidas sobre a força da equipe em comparação com outras seleções. A ansiedade geral pelo evento é alta, com 41,7% dos brasileiros indicando estar “muito ou extremamente ansiosos” para a competição.

Entusiasmo por Faixa Etária e Hábitos de Consumo

O estudo aponta que o entusiasmo varia com a idade. Entre jovens de 18 a 24 anos, 39,5% se declaram “extremamente ansiosos”. Em contraste, apenas 5% das pessoas com mais de 45 anos compartilham o mesmo nível de entusiasmo.

Quanto aos hábitos de consumo, 46,7% dos brasileiros preferem assistir aos jogos em casa, com amigos ou familiares. Uma parcela de 17,8% opta por casas de terceiros, e 19,8% acompanham sozinhos. As redes sociais são ativamente usadas, com 49,1% dos entrevistados comentando os jogos em tempo real.

Rituais e Rivalidades da Torcida Brasileira

Os rituais pré-Copa persistem: 21,9% dos entrevistados planejam usar camisas de edições anteriores, enquanto 34,3% pretendem adquirir uma nova peça.

A rivalidade é um ponto forte. A Argentina é a seleção que os brasileiros mais desejam ver eliminada (35,3%), seguida pela Alemanha (25,2%) e França (17,1%).

Metodologia da Pesquisa PiniOn

A pesquisa foi realizada com 1582 entrevistados de todas as regiões do Brasil. A coleta de dados ocorreu por meio do aplicativo mobile da PiniOn, garantindo uma amostra representativa nacional.