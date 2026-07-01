O Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Diferente da temperatura em Nova Jersey, local em que ocorre a partida, que promete ser de mais de 30ºC, parte dos brasileiros devem passar frio assistindo a seleção.
A previsão do tempo para domingo é de máxima de 22 e mínima de 10ºC, em São Paulo, e mínima de 15, no Rio de Janeiro, segundo o Inmet. A Região Sul também enfrenta a frente fria, com temperaturas máximas de 18ºC.
Fará calor no resto do país, com máximas que variam de 27 a 37ºC.
Veja a máxima e mínima no domingo para cada capital
- Porto Alegre: 18ºC / 11ºC
- Curitiba: 17ºC / 8ºC
- Florianópolis: 18ºC / 13ºC
- São Paulo: 22ºC / 10ºC
- Rio de Janeiro: 23ºC / 15ºC
- Vitória: 26ºC / 16ºC
- Belo Horizonte: 27ºC 13ºC
- Campo Grande: 29ºC / 17ºC
- Cuiabá: 33°C / 19ºC
- Goiânia: 30ºC / 16ºC
- Salvador: 29ºC / 22ºC
- Aracaju: 29ºC / 21ºC
- Maceió: 29ºC / 20ºC
- Recife: 29ºC / 23ºC
- João Pessoa: 29ºC / 23ºC
- Natal: 29ºC – 23ºC
- Fortaleza: 32ºC / 23ºC
- Teresina: 34ºC / 24ºC
- São Luís: 32ºC / 25ºC
- Palmas: 35ºC / 19ºC
- Belém: 33ºC / 23ºC
- Manaus: 33ºC / 23ºC
- Macapá: 33ºC / 24ºC
- Porto Velho: 37ºC / 21ºC
- Boa Vista: 31ºC / 25ºC
- Rio Branco: 32ºC / 21ºC