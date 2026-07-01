O Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Diferente da temperatura em Nova Jersey, local em que ocorre a partida, que promete ser de mais de 30ºC, parte dos brasileiros devem passar frio assistindo a seleção.

A previsão do tempo para domingo é de máxima de 22 e mínima de 10ºC, em São Paulo, e mínima de 15, no Rio de Janeiro, segundo o Inmet. A Região Sul também enfrenta a frente fria, com temperaturas máximas de 18ºC.

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Fará calor no resto do país, com máximas que variam de 27 a 37ºC.

Veja a máxima e mínima no domingo para cada capital

  • Porto Alegre: 18ºC / 11ºC
  • Curitiba: 17ºC / 8ºC
  • Florianópolis: 18ºC / 13ºC
  • São Paulo: 22ºC / 10ºC
  • Rio de Janeiro: 23ºC / 15ºC
  • Vitória: 26ºC / 16ºC
  • Belo Horizonte: 27ºC  13ºC
  • Campo Grande: 29ºC / 17ºC
  • Cuiabá: 33°C / 19ºC
  • Goiânia: 30ºC / 16ºC
  • Salvador: 29ºC / 22ºC
  • Aracaju: 29ºC / 21ºC
  • Maceió: 29ºC / 20ºC
  • Recife: 29ºC / 23ºC
  • João Pessoa: 29ºC / 23ºC
  • Natal: 29ºC – 23ºC
  • Fortaleza: 32ºC / 23ºC
  • Teresina: 34ºC / 24ºC
  • São Luís: 32ºC / 25ºC
  • Palmas: 35ºC / 19ºC
  • Belém: 33ºC / 23ºC
  • Manaus: 33ºC / 23ºC
  • Macapá: 33ºC / 24ºC
  • Porto Velho: 37ºC / 21ºC
  • Boa Vista: 31ºC / 25ºC
  • Rio Branco: 32ºC / 21ºC

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