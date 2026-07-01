O Brasil enfrenta a Noruega no próximo domingo, 5, às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026. Diferente da temperatura em Nova Jersey, local em que ocorre a partida, que promete ser de mais de 30ºC, parte dos brasileiros devem passar frio assistindo a seleção.

A previsão do tempo para domingo é de máxima de 22 e mínima de 10ºC, em São Paulo, e mínima de 15, no Rio de Janeiro, segundo o Inmet. A Região Sul também enfrenta a frente fria, com temperaturas máximas de 18ºC.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Fará calor no resto do país, com máximas que variam de 27 a 37ºC.

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Veja a máxima e mínima no domingo para cada capital

Porto Alegre: 18ºC / 11ºC

18ºC / 11ºC Curitiba: 17ºC / 8ºC

17ºC / 8ºC Florianópolis: 18ºC / 13ºC

18ºC / 13ºC São Paulo: 22ºC / 10ºC

22ºC / 10ºC Rio de Janeiro: 23ºC / 15ºC

23ºC / 15ºC Vitória: 26ºC / 16ºC

26ºC / 16ºC Belo Horizonte: 27ºC 13ºC

27ºC 13ºC Campo Grande: 29ºC / 17ºC

29ºC / 17ºC Cuiabá: 33°C / 19ºC

33°C / 19ºC Goiânia: 30ºC / 16ºC

30ºC / 16ºC Salvador: 29ºC / 22ºC

29ºC / 22ºC Aracaju: 29ºC / 21ºC

29ºC / 21ºC Maceió: 29ºC / 20ºC

29ºC / 20ºC Recife: 29ºC / 23ºC

29ºC / 23ºC João Pessoa: 29ºC / 23ºC

29ºC / 23ºC Natal: 29ºC – 23ºC

29ºC – 23ºC Fortaleza: 32ºC / 23ºC

32ºC / 23ºC Teresina: 34ºC / 24ºC

34ºC / 24ºC São Luís: 32ºC / 25ºC

32ºC / 25ºC Palmas: 35ºC / 19ºC

35ºC / 19ºC Belém: 33ºC / 23ºC

33ºC / 23ºC Manaus: 33ºC / 23ºC

33ºC / 23ºC Macapá: 33ºC / 24ºC

33ºC / 24ºC Porto Velho: 37ºC / 21ºC

37ºC / 21ºC Boa Vista: 31ºC / 25ºC

31ºC / 25ºC Rio Branco: 32ºC / 21ºC

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google