O Real Madrid confirmou nesta segunda-feira, 8, a grave lesão do zagueiro Éder Militão. O jogador sofreu no último fim de semana uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com danos no tendão. A lesão é uma preocupação também para a seleção brasileira.

A estimativa é que a recuperação de Éder Militão dure de quatro a cinco meses. A Copa do Mundo 2026 começa em 11 de junho.

“Após exames realizados pelo Departamento Médico do Real Madrid, Éder Militão foi diagnosticado com uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão. A recuperação será acompanhada pelo clube”, diz a nota do Real Madrid.

O incidente aconteceu na derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo, por 2 a 0, no Santiago Bernabéu, pela 15ª rodada de LaLiga.

A lesão volta a assombrar Militão já que em novembro do ano passado passou pela segunda ruptura de ligamento cruzado anterior, daquela vez no joelho direito. Em agosto do ano anterior, ele teve a mesma lesão no joelho esquerdo.