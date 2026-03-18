A CBF divulgou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 2026 na última segunda-feira, 16. As partidas que definirão os quatro semifinalistas do torneio nacional de base serão disputadas em jogos de ida e volta. Enquanto a fase de ida está marcada para os dias 28 e 29 de abril, a volta acontecerá nos dias 5 e 6 de maio.
Agenda dos jogos de ida
As partidas de abertura desta fase serão nos dias 28 e 29 de abril. Os horários variam entre o período da tarde e a noite, contemplando quatro estados diferentes. Confira o cronograma:
- 28/04: CSA-AL x Cruzeiro – 15h (de Brasília) – Estádio Rei Pelé, Maceió
- 28/04: IAPE-MA x Coritiba – 15h30 (de Brasília) – Estádio Castelão, São Luís
- 29/04: Fortaleza x Atlético-MG – 15h (de Brasília) – CT Ribamar Bezerra, Maracanaú
- 29/04: Monte Roraima-RR x Athletico-PR – 20h (de Brasília) – Estádio Canarinho, Boa Vista
Agenda dos jogos de volta
A definição dos classificados será realizada na semana seguinte, nos dias 5 e 6 de maio. Veja o cronograma de encerramento das quartas:
- 05/05: Coritiba x IAPE-MA – 15h (de Brasília) – Estádio Couto Pereira, Curitiba
- 05/05: Atlético-MG x Fortaleza – 15h (de Brasília) – SESC Venda Nova, Belo Horizonte
- 06/05: Cruzeiro x CSA-AL – 15h (de Brasília) – Toca da Raposa I, Belo Horizonte
- 06/05: Athletico-PR x Monte Roraima-RR – 15h (de Brasília) – CAT do Caju, Curitiba
Datas da Copa do Brasil Sub-17 2026
- Ida das quartas de final: 28 e 29 de abril
- Volta das quartas de final: 5 e 6 de maio
- Ida da semifinal: 12 de maio
- Volta da semifinal: 19 de maio
- Final: 26 de maio