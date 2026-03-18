A CBF divulgou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil Sub-17 2026 na última segunda-feira, 16. As partidas que definirão os quatro semifinalistas do torneio nacional de base serão disputadas em jogos de ida e volta. Enquanto a fase de ida está marcada para os dias 28 e 29 de abril, a volta acontecerá nos dias 5 e 6 de maio.

Agenda dos jogos de ida

As partidas de abertura desta fase serão nos dias 28 e 29 de abril. Os horários variam entre o período da tarde e a noite, contemplando quatro estados diferentes. Confira o cronograma:

28/04 : CSA-AL x Cruzeiro – 15h (de Brasília) – Estádio Rei Pelé, Maceió

: CSA-AL x Cruzeiro – 15h (de Brasília) – Estádio Rei Pelé, Maceió 28/04 : IAPE-MA x Coritiba – 15h30 (de Brasília) – Estádio Castelão, São Luís

: IAPE-MA x Coritiba – 15h30 (de Brasília) – Estádio Castelão, São Luís 29/04 : Fortaleza x Atlético-MG – 15h (de Brasília) – CT Ribamar Bezerra, Maracanaú

: Fortaleza x Atlético-MG – 15h (de Brasília) – CT Ribamar Bezerra, Maracanaú 29/04: Monte Roraima-RR x Athletico-PR – 20h (de Brasília) – Estádio Canarinho, Boa Vista

Agenda dos jogos de volta

A definição dos classificados será realizada na semana seguinte, nos dias 5 e 6 de maio. Veja o cronograma de encerramento das quartas:

05/05 : Coritiba x IAPE-MA – 15h (de Brasília) – Estádio Couto Pereira, Curitiba

: Coritiba x IAPE-MA – 15h (de Brasília) – Estádio Couto Pereira, Curitiba 05/05 : Atlético-MG x Fortaleza – 15h (de Brasília) – SESC Venda Nova, Belo Horizonte

: Atlético-MG x Fortaleza – 15h (de Brasília) – SESC Venda Nova, Belo Horizonte 06/05 : Cruzeiro x CSA-AL – 15h (de Brasília) – Toca da Raposa I, Belo Horizonte

: Cruzeiro x CSA-AL – 15h (de Brasília) – Toca da Raposa I, Belo Horizonte 06/05: Athletico-PR x Monte Roraima-RR – 15h (de Brasília) – CAT do Caju, Curitiba

Datas da Copa do Brasil Sub-17 2026