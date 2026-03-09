A CBF confirmou a data e os horários dos 24 jogos da terceira fase da Copa do Brasil. As partidas serão disputadas entre os dias 10 a 12 de março, com jogos únicos. Caso os confrontos terminem em empate, a classificação será definida nos pênaltis. As equipes da Série A entram apenas na quinta fase da competição.
Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil
10 de março (terça-feira)
19h: Portuguesa × Avaí – Canindé, São Paulo (SP);
21h30: Joinville × São Bernardo – Arena Joinville, Joinville (SC);
21h30: Ponte Preta × Guarany de Bagé – Moisés Lucarelli, Campinas (SP).
11 de março (quarta-feira)
19h: Confiança × Tombense, Batistão – Aracaju (SE);
19h30: Volta Redonda × América-RN – Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ);
19h30: Athletic Club × Ypiranga-RS – Arena Sicredi, São João del Rei (MG);
19h30: Manauara × Fortaleza – Arena da Amazônia, Manaus (AM);
19h30: Maringá × Uberlândia – Willie Davids, Maringá (PR);
19h30: Goiás × Fluminense-PI – Hailé Pinheiro, Goiânia (GO);
20h: Castanhal × Nova Iguaçu – Modelão, Castanhal (PA);
20h: Santa Catarina × Jacuipense – Alfredo João Krieck, Rio do Sul (PR);
21h30: Porto Velho × Atlético-GO – Aluízio Ferreira, Porto Velho (RO);
21h30: Manaus × Londrina – Carlos Zamith, Manaus (AM);
21h30: Paysandu × Portuguesa-RJ – Curuzu, Belém (PA).
12 de março (quinta-feira)
18h: Madureira × Águia de Marabá – Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro (RJ);
19h: Vila Nova × Operário-MS – Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia (GO);
19h30: Maranhão × Ceará – Castelão, São Luís (MA);
19h30: Operário-PR × Capital-DF – Germano Kruger, Ponta Grossa (PR);
19h30: Sousa × CRB, Marizão – Sousa (PB);
20h: Amazonas × Figueirense – Arena da Amazônia, Manaus (AM);
20h30: Mixto × Novorizontino – Eurico Gaspar Dutra, Cuiabá (MT); 21h30: Tuna Luso × Juventude – Curuzu, Belém (PA).