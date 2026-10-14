A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) admitiu nesta quarta-feira, 14, que a equipe de arbitragem errou ao não marcar um pênalti a favor do Grêmio durante o clássico contra o Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Gre-Nal 455 foi disputado na Arena do Grêmio e terminou com o placar de 1 a 1.

Como o Grêmio obteve o posicionamento da CBF

A confirmação sobre a falha aconteceu durante uma reunião realizada na sede da entidade, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro contou com a presença de Leonardo Gaciba, consultor de arbitragem do clube gaúcho, que teve acesso às gravações de áudio e aos registros de vídeo captados pelos operadores da cabine.

De acordo com informações apuradas pela imprensa do Rio Grande do Sul, incluindo o jornal Correio do Povo e o portal GZH, os membros da comissão nacional de arbitragem reconheceram que o contato ocorrido dentro da grande área deveria ter sido punido com a marcação de penalidade.

A jogada em discussão aconteceu aos 18 minutos do primeiro tempo, quando o lateral direito gremista Diego Caito sofreu uma carga faltosa do lateral Alexandro Bernabei dentro da área. O árbitro de campo, Rodrigo Pereira de Lima, mandou o jogo seguir no gramado sem marcar a infração.

Na cabine de vídeo, sob o comando de Caio Max Augusto Vieira, os operadores chegaram a identificar a existência da falta, mas decidiram não recomendar a revisão no monitor à beira do gramado. A justificativa interna apresentada aos dirigentes baseou-se na orientação de intervenção mínima.

Logo após o apito final na Arena, o treinador gremista Renato Gaúcho já havia manifestado forte insatisfação pública com a conduta dos profissionais da arbitragem e a falta de intervenção do VAR.

Com o reconhecimento verbal concedido pela cúpula da entidade máxima, o departamento de futebol tricolor avalia internamente medidas protocolares para registrar o inconformismo nos bastidores da competição.