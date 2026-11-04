O meia e capitão do Internacional, Alan Patrick, será julgado nesta quinta-feira, 05, pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Denunciado por críticas contundentes à arbitragem após a derrota para o Fluminense, o jogador corre risco de desfalcar a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 foi enquadrado no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê punição para quem “ofender alguém em sua honra”. A infração estabelece suspensão de um a seis jogos, além de aplicação de multa que varia de R$ 100 a R$ 100 mil.

Apesar de o árbitro Lucas Casagrande não ter relatado qualquer incidente na súmula da partida, a Procuradoria do tribunal decidiu formalizar a denúncia amparada nas imagens de vídeo registradas após o encerramento do confronto.

O que disse Alan Patrick sobre a atuação da arbitragem?

As declarações ocorreram logo após a derrota do Colorado por 2 a 1 no Maracanã. Na ocasião, o capitão contestou as decisões disciplinares do árbitro durante a partida.

“Hoje, no meu ponto de vista, faltou personalidade do árbitro em dar o segundo cartão para o Renê. Nosso jogador ia sair cara a cara (com o goleiro). Era uma falta clara para o cartão. Faltou culhão da parte dele em aplicar o segundo cartão”, afirmou Patrick.

A sessão da 4ª Comissão Disciplinar do STJD está marcada para as 14h (horário de Brasília).

Paralelamente ao processo jurídico, Alan Patrick cumpre protocolo de transição após se recuperar de um desconforto muscular que o deixou fora da partida diante do Coritiba.

O Inter é o 16º colocado da Série A com 38 pontos, um acima da zona de rebaixamento.