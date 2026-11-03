O Internacional entra em campo nesta terça-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), para enfrentar o Coritiba no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e coloca pressão direta sobre a equipe mandante na luta contra o descenso.
Como chegam as equipes na tabela
O Colorado ocupa a 18ª colocação da competição nacional, com 35 pontos, e necessita da vitória como mandante para tentar sair da zona de rebaixamento nesta reta decisiva do torneio.
O Coritiba se encontra em situação mais confortável. O clube paranaense soma 42 pontos e ocupa a 11ª posição na classificação. Sob a liderança do interino Guila Bossle, a equipe visa pontuar longe de seus domínios para afastar de vez qualquer ameaça e consolidar estabilidade na Série A.
Desfalques e opções de Eduardo Baptista
Para a montagem da equipe titular, o técnico Eduardo Baptista precisa lidar com problemas importantes no setor central. O meia Alan Patrick e o volante Thiago Maia estão fora do confronto por conta de lesões musculares.
Diante das ausências, Bruno Henrique, Paulinho e Ronaldo disputam as vagas restantes para estruturar a marcação e a transição da equipe gaúcha. No setor ofensivo, o atacante Vitinho deve receber nova oportunidade entre os titulares.
O Inter busca os três pontos para tentar sair da zona do rebaixamento. Além da vitória no duelo em casa contra o Coxa, a equipe torce para a derrota do Corinthiansm que enfrenta o São Paulo, além de mais uma derrota de Mirassol ou Grêmio.
Dessa forma, o Internacional deve ir a campo com: Kauan Jesus; Bruno Gomes, Mercado (Maripán) e Juninho; Aguirre, Villagra, Bruno Henrique (Ronaldo) e Matheus Bahia; Vitinho, Bernabei e Alerrandro.