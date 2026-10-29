O Internacional voltou a ser punido pela Fifa e recebeu, nesta quinta-feira, 29, o seu terceiro transfer ban nesta temporada. A sanção impede o clube de registrar novos atletas e foi motivada pela inadimplência na aquisição do volante Benjamin Arhin, negociado junto ao Dansoman Wise Football Club, de Gana.

A negociação pelo meio-campista foi fechada em 140 mil euros (mais de R$ 800 mil na cotação da época) pela compra de 50% dos direitos econômicos. O montante foi dividido em oito prestações de 17,5 mil euros, mas a diretoria colorada quitou somente a primeira parcela, acumulando quatro pagamentos pendentes de cerca de R$ 400 mil, segundo o portal ge.

Benjamin, de 20 anos, chegou a Porto Alegre inicialmente por empréstimo para a equipe sub-20 antes de ser comprado em definitivo e disputar cinco partidas no elenco profissional. Com o novo processo administrativo, o clube soma três sanções de transfer ban vigentes na entidade máxima do futebol.

Os outros dois bloqueios ativos referem-se à compra do zagueiro Juninho junto ao Midtjylland, da Dinamarca, e à contratação do lateral esquerdo Ramon do Olympiacos, da Grécia. Os impedimentos para inscrição de reforços serão suspensos apenas após a quitação integral dos valores cobrados.