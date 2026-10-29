A derrota do Internacional por 2 a 1 diante do Fluminense, de virada, no Maracanã, gerou forte indignação nos bastidores do clube gaúcho na quarta-feira, 28. O revés pelo Campeonato Brasileiro motivou manifestações institucionais e do técnico Eduardo Baptista contra as decisões do trio de arbitragem e da cabine do VAR.

O treinador Eduardo Baptista afirmou em entrevista após a partida que a partida teve o “resultado alterado” diante da atuação da arbitragem. ”

São dois sentimentos: um o nosso presidente já falou. A indignação com o que ocorreu aqui. O resultado foi alterado. O outro de tristeza por tudo o que construímos”, disse.

Baptista lamentou o gol sofrido pelo Inter na reta final e admitiu falha da sua equipe ao permitir o gol do Fluminense em poucas chances cedidas. “Fizemos um jogo bom até o final. Conseguimos sustentar. Foi a maneira que pensei. Vejo até boa parte do segundo tempo um domínio. A estratégia de ter o Vitinho mais inteiro, o Villagra. Infelizmente, nas poucas chances que o Fluminense teve, fomos punidos com o gol”, completou.

Quais lances geraram revolta na diretoria colorada?

Em nota oficial publicada em seu site, a direção do Colorado apontou prejuízos diretos provocados pela atuação do apito, questionando lances capitais como um pênalti não assinalado e a não expulsão de atleta rival.

Leia a nota oficial do Sport Club Internacional:

“O Sport Club Internacional manifesta sua indignação com a arbitragem desta noite, no Maracanã. Logo no começo da partida, o Colorado teve um pênalti não assinalado. Já no segundo tempo, com o Inter à frente no placar, o atleta Renê acertou um carrinho passível de expulsão sobre Ronaldo e recebeu apenas o cartão amarelo. Pouco depois, o mesmo jogador, já advertido, puxou a camisa de Bruno Gomes e interrompeu um ataque promissor. A falta foi marcada, mas o segundo amarelo não veio. Não se trata de lances interpretativos. São erros graves, que interferiram diretamente no andamento da partida e comprometem a integridade da competição. O Clube apresentará reclamação formal à CBF e exigirá que os confrontos decisivos do Campeonato Brasileiro sejam conduzidos por arbitragens à altura de sua importância”

O que disseram o presidente e o treinador do Inter?

Em entrevista coletiva após a partida, a cúpula colorada manteve o discurso de insatisfação. O mandatário do clube destacou a gravidade dos acontecimentos no Rio de Janeiro.

“A sensação é de que fomos assaltados aqui hoje. Isso é uma situação muito ruim, pois faz futebol e não quer ficar retomando esses temas constantemente. Faz parte de uma espécie de pacto entre todos que discutem futebol para tentar elevar o nível destas questões. Só que é impossível fazer isso”, afirmou Alessandro Barcellos, presidente do Internacional, em entrevista coletiva pós-jogo, com declaração registrada pela Rádio Itatiaia.

O técnico Eduardo Baptista também lamentou as decisões de campo, ressaltando o impacto do desempenho da arbitragem sobre a pontuação da equipe na competição nacional.