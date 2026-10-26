O Internacional iniciou a preparação para o confronto diante do Fluminense pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, 28, às 19h30 (horário de Brasília), no Maracanã.
O técnico Eduardo Baptista terá três reforços à disposição: o zagueiro Gabriel Mercado, o volante Rodrigo Villagra e o atacante Vitinho. O trio cumpriu suspensão automática na vitória por 3 a 0 contra o Botafogo e volta a figurar entre os relacionados.
O clube gaúcho tenta consolidar a sequência positiva após a vitória convincente conquistada em casa na rodada anterior. Com o retorno dos titulares que estavam suspensos, a comissão técnica ganha alternativas para remodelar a formação no Rio de Janeiro.
O Inter saiu da zona de rebaixamento e ocupa a 16ª colocação, com 35 pontos. O Fluminense é o quinto colocado, com 51.