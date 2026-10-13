O encerramento da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A trouxe alterações diretas na briga contra o rebaixamento. De acordo com os dados calculados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Corinthians viu o risco de rebaixamento atingir 41,1% após sofrer goleada por 4 a 1 diante do Palmeiras no Nubank Parque.

Com o revés no clássico paulista, o clube alvinegro permaneceu na 16ª posição, com 32 pontos, a primeira equipe fora do Z4 da competição nacional.

Qual o impacto do Gre-Nal na luta contra o Z4?

Na parte inferior da tabela, o Internacional abre a zona de rebaixamento na 17ª colocação, com os mesmos 32 pontos do rival paulista. Segundo o levantamento acadêmico, o Colorado registra 48,1% de probabilidade de queda após o empate por 1 a 1 no clássico gaúcho.

Por sua vez, o Grêmio aparece em situação ainda mais crítica. A probabilidade de rebaixamento do clube tricolor foi calculada em 63,8% pelos matemáticos da instituição mineira.

Mirassol aumenta probabilidades de rebaixamento

Após perder para o Bahia por 1 a 0 fora de casa, o Mirassol também aumentou as chances de queda para a segunda divisão. O time do interior paulista chegou a 23,9%. O clube foi beneficiado pelos tropeços dos rivais na parte de baixo da tabela e, por enquanto, mantém uma margem grande para os outros três.

Como ficam as contas para a reta final do torneio?

Além dos três clubes em confronto direto nas proximidades da linha de corte, o levantamento da UFMG segue monitorando a pontuação média estimada para garantir a permanência na divisão de elite. O acirramento das rodadas finais mantém a disputa aberta e com margem reduzida para oscilações entre os ameaçados. Alguns dos confrontos diretos são Corinthians x Grêmio, Corinthians x Mirassol, Internacional x Mirassol e Grêmio x Mirassol.