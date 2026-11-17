A Data Fifa chegou ao fim e o Brasileirão 2026 retorna na próxima quarta-feira, 18 de novembro. Os jogos válidos pela 35ª rodada esquentam uma disputa intensa pelo título e contra o rebaixamento.
A rodada teve um jogo já disputado, o empate em 0 a 0 entre Mirassol e Atlético-MG, antecipado devido à presença do clube mineiro na final da Copa Sul-Americana.
O líder Flamengo encara o Athletico-PR, enquanto o perseguidor Palmeiras encara o terceiro colocado Cruzeiro. Confira os jogos e o que está em jogo nesta rodada.
Todos os jogos da 35ª rodada:
Quarta-feira (18/11)
Coritiba x Santos — 19h30
Remo x Chapecoense — 20h
Flamengo x Athletico-PR — 20h30
Cruzeiro x Palmeiras — 20h30
Corinthians x Botafogo — 21h30
Grêmio x Bahia — 21h30
Quinta-feira (19/11)
Vasco x Internacional — 19h30
Vitória x Bragantino — 19h30
São Paulo x Fluminense — 21h30
Briga liderança
Líder, com 76 pontos, o Flamengo recebe o quinto colocado Athletico-PR, que soma 54. Já o vice-líder Palmeiras, com 73 pontos, visita o Cruzeiro, terceiro colocado, com 60.
Caso o Flamengo vença e o Palmeiras tropece, o clube carioca poderá ser campeão no próximo sábado, 21, no confronto direto diante do Verdão, em São Paulo.
Luta contra o rebaixamento
Com Corinthians e Grêmio na zona de rebaixamento, ambos com 37 pontos, um a menos que o Inter, primeiro a se salvar, a rodada promete fortes emoções no Z4.
Corinthians recebe o Botafogo, clube pelo qual o atual técnico do Timão Clarence Seedorf foi ídolo como atleta. Uma vitória em casa é fundamental para a equipe paulista tentar se salvar da degola.
O Grêmio também joga em casa, diante do Bahia, precisando desesperadamente dos três prontos. O Inter, por sua vez visita o Vasco, que também não está livre do perigo, com 41 pontos, em 13º. Situação parecida vive o Coritiba, que tem 42 pontos, e pode selar sua permanência na Série A caso vença o Santos no Paraná.
Ainda na briga pelo rebaixamento, o Vitória, com 38 pontos, recebe o Red Bull Bragantino. Remo e Chapecoense fazem um confronto direto entre o lanterna e o vice-lanterna. O Remo tem 29 pontos e tem chance de cair na rodada, enquanto a Chapecoense soma 21 e já está rebaixada.