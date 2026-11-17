A Data Fifa chegou ao fim e o Brasileirão 2026 retorna na próxima quarta-feira, 18 de novembro. Os jogos válidos pela 35ª rodada esquentam uma disputa intensa pelo título e contra o rebaixamento.

A rodada teve um jogo já disputado, o empate em 0 a 0 entre Mirassol e Atlético-MG, antecipado devido à presença do clube mineiro na final da Copa Sul-Americana.

O líder Flamengo encara o Athletico-PR, enquanto o perseguidor Palmeiras encara o terceiro colocado Cruzeiro. Confira os jogos e o que está em jogo nesta rodada.

Todos os jogos da 35ª rodada:

Quarta-feira (18/11)

Coritiba x Santos — 19h30

Remo x Chapecoense — 20h

Flamengo x Athletico-PR — 20h30

Cruzeiro x Palmeiras — 20h30

Corinthians x Botafogo — 21h30

Grêmio x Bahia — 21h30

Quinta-feira (19/11)

Vasco x Internacional — 19h30

Vitória x Bragantino — 19h30

São Paulo x Fluminense — 21h30

Brasileiro Série A - 2026 Classificação Classificação # Times PG J V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1 Flamengo 76 34 23 7 4 71 29 42 75 % ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 Palmeiras 73 34 21 10 3 62 23 39 72 % ✓ ✓ ✓ − ✓ 3 Cruzeiro 60 34 18 6 10 55 48 7 59 % ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 Fluminense 57 34 16 9 9 55 42 13 56 % ✕ ✕ ✕ ✓ ✓ 5 Athletico-PR 54 34 15 9 10 51 43 8 53 % ✓ ✕ − ✕ ✕ 6 Bahia 53 34 14 11 9 50 45 5 52 % ✓ ✕ − ✓ ✕ 7 Atlético-MG 51 35 14 9 12 44 40 4 49 % ✓ ✕ ✕ ✕ − 8 RB Bragantino 47 34 13 8 13 44 39 5 46 % ✓ − ✕ ✓ ✓ 9 Santos 47 34 12 11 11 50 49 1 46 % ✕ ✓ − − ✕ 10 São Paulo 44 34 12 8 14 39 39 0 43 % ✓ ✓ − ✕ − 11 Vasco 44 34 12 8 14 45 50 -5 43 % ✕ ✓ ✕ ✓ ✓ 12 Botafogo 42 34 11 9 14 46 53 -7 41 % − ✓ ✕ ✕ ✓ 13 Coritiba 42 34 11 9 14 40 51 -11 41 % − ✕ ✕ ✓ ✕ 14 Mirassol 41 35 10 11 14 39 48 -9 39 % ✓ − ✕ ✓ − 15 Vitória 38 34 10 8 16 35 51 -16 37 % ✕ − − ✕ ✕ 16 Internacional 38 34 9 11 14 38 42 -4 37 % − ✕ ✓ ✕ ✓ 17 Corinthians 37 34 9 10 15 36 42 -6 36 % ✕ − ✕ ✓ − 18 Grêmio 37 34 9 10 15 38 47 -9 36 % − ✕ ✓ ✓ ✕ 19 Remo 29 34 6 11 17 37 57 -20 28 % − − ✕ ✓ ✕ 20 Chapecoense 21 34 4 9 21 33 70 -37 21 % ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ Simular os jogos que faltam →

Briga liderança

Líder, com 76 pontos, o Flamengo recebe o quinto colocado Athletico-PR, que soma 54. Já o vice-líder Palmeiras, com 73 pontos, visita o Cruzeiro, terceiro colocado, com 60.

Caso o Flamengo vença e o Palmeiras tropece, o clube carioca poderá ser campeão no próximo sábado, 21, no confronto direto diante do Verdão, em São Paulo.

Luta contra o rebaixamento

Com Corinthians e Grêmio na zona de rebaixamento, ambos com 37 pontos, um a menos que o Inter, primeiro a se salvar, a rodada promete fortes emoções no Z4.

Corinthians recebe o Botafogo, clube pelo qual o atual técnico do Timão Clarence Seedorf foi ídolo como atleta. Uma vitória em casa é fundamental para a equipe paulista tentar se salvar da degola.

O Grêmio também joga em casa, diante do Bahia, precisando desesperadamente dos três prontos. O Inter, por sua vez visita o Vasco, que também não está livre do perigo, com 41 pontos, em 13º. Situação parecida vive o Coritiba, que tem 42 pontos, e pode selar sua permanência na Série A caso vença o Santos no Paraná.

Ainda na briga pelo rebaixamento, o Vitória, com 38 pontos, recebe o Red Bull Bragantino. Remo e Chapecoense fazem um confronto direto entre o lanterna e o vice-lanterna. O Remo tem 29 pontos e tem chance de cair na rodada, enquanto a Chapecoense soma 21 e já está rebaixada.