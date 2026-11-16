O elenco do Corinthians realizou trabalhos com bola e movimentações no gramado nesta segunda-feira, 16, e o técnico Clarence Seedorf pode contar em breve com reforços importantes no meio-campo. O clube aproveita a pausa para a Data Fifa e corre contra o tempo para recuperar dois nomes titulares da equipe.

Como foi a atividade de Rodrigo Garro no gramado

O jogador argentino participou da abertura do treinamento da manhã ao lado dos companheiros, realizando trocas de passes e exercícios leves. Garro estava afastado dos gramados desde a lesão no joelho direito sofrida no clássico contra o São Paulo, disputado em 4 de novembro. O camisa 8 sofreu um estiramento no ligamento colateral medial (LCM) do joelho direito e ainda é dúvida se voltará a jogar neste ano.

Após o aquecimento inicial acompanhado pelos profissionais de imprensa, o meio-campista cumpriu uma rotina específica de transição física sob orientação da equipe de preparação do clube, sem disputar os trabalhos táticos de maior impacto.

Situação de Raniele e preparação na Data Fifa

A atividade matinal também confirmou a evolução positiva de Raniele. O volante concluiu o tratamento após uma cirurgia de correção de lesão no menisco no joelho esquerdo.

Raniele, que foi titular ao longo da temporada do Corinthians, treinou normalmente com o restante do grupo durante todas as etapas do trabalho no campo. O jogador não tem mais restrições de movimentação e intensidade e está liberado para seguir treinando com o grupo e, assim que recuperar o ritmo de jogo, deve entrar em campo com Seedorf.

A comissão técnica alvinegra utiliza a paralisação do calendário pela Data Fifa para recuperar jogadores desgastados e recondicionar atletas lesionados. O clube foca os ajustes para os compromissos decisivos pela reta final do Campeonato Brasileiro. O Timão soma 37 pontos e tenta sair da zona do rebaixamento na reta final da competição.