Os funcionários do Corinthians que atuam no CT Joaquim Grava foram dispensados mais cedo nesta quinta-feira, 12, para a realização de um churrasco restrito aos atletas do elenco profissional. De acordo com uma mensagem enviada internamente aos colaboradores, o almoço regular no refeitório foi servido até 12h30, com a determinação de que todos deixassem as instalações até 13h — excetuando-se apenas os profissionais dos setores de rouparia, segurança, portaria e eventuais convocados de forma individual.

Antes mesmo do horário limite estipulado no comunicado, diversos empregados foram vistos deixando o centro de treinamento, alguns deles carregando marmitas para almoçar em casa. A medida provocou desconforto entre parte dos profissionais que não foram incluídos na confraternização e tiveram a jornada interrompida mais cedo.

Divergência de relatos e posicionamento do clube

Segundo relatos de colaboradores do centro de treinamento, esta teria sido a primeira vez em que os empregados foram orientados a deixar o complexo para que o evento dos atletas ocorresse. Em ocasiões anteriores, ainda que os funcionários permanecessem em espaços separados do grupo principal, não havia obrigatoriedade de deixar o local. Outras fontes internas, contudo, afirmam que almoços e churrascos exclusivos para o plantel já aconteceram em outros momentos, com ou sem a saída antecipada das equipes de apoio.

Em contato oficial, o Corinthians minimizou o episódio, informando que a reunião tratou-se de “uma atividade em grupo” e alegando que, diante da ausência de treinamentos no período da tarde, é “natural que o fluxo de funcionários no CT seja menor”. Questionada se o procedimento de dispensa havia sido inédito, a assessoria do clube optou por não se manifestar.

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Busca por reação em meio à crise

A confraternização desta quinta-feira integra uma série de ações internas voltadas à recuperação do ambiente e ao fortalecimento da união do elenco em meio ao momento turbulento vivido pelo clube na temporada. Após três dias consecutivos de atividades em dois períodos, os jogadores treinaram apenas na parte da manhã antes de participarem da reunião fechada.