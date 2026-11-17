O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, 18, às 20h30, no Maracanã, para enfrentar o Athletico-PR em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paranaense chega ao Rio de Janeiro com baixas importantes no time titular do técnico Odair Hellmann.

A principal ausência na equipe visitante é o atacante Kevin Viveros, artilheiro da Série A com 21 gols marcados. O colombiano cumpre suspensão por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em razão de sua expulsão diante do Vasco.

No setor defensivo, o time também terá baixas expressivas. O zagueiro Dantas cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, o zagueiro Arthur Dias desfalca a equipe por estar a serviço da seleção brasileira, obrigando o treinador a improvisar laterais ou recorrer a atletas da base na zaga.

O Furacão ocupa a quinta colocação na tabela com 54 pontos e busca superar a instabilidade recente para confirmar uma vaga na Copa Libertadores. Já o Rubro-Negro lidera o campeonato com 76 pontos. A equipe carioca tentará vencer diante de sua torcida antes do confronto direto decisivo contra o Palmeiras no sábado, 21.