O Flamengo inaugurou neste domingo, 15, os bustos em bronze do meio-campista Giorgian de Arrascaeta e do atacante Bruno Henrique na sede social da Gávea, no Rio de Janeiro. A solenidade oficial integrou as comemorações de 131 anos de fundação do clube e reuniu torcedores, dirigentes e familiares dos atletas.

A homenagem eternizou os dois jogadores ainda em atividade pelo clube carioca. Com a distinção, o meia uruguaio tornou-se o primeiro futebolista estrangeiro a receber uma escultura na sede do Rubro-Negro. Ambos chegaram ao elenco no início da temporada de 2019 e construíram trajetórias vitoriosas, somando 18 títulos oficiais.

As peças foram produzidas pelo artista Edu Santos como parte da iniciativa Nação Legado, desenvolvidas por meio de escaneamento tridimensional antes do acabamento manual do material em bronze.

A solenidade contou com pronunciamentos dos dois homenageados e registrou a presença do presidente Luiz Eduardo Baptista, além do ídolo histórico Zico, que acompanhou a entrega das obras na sede do clube.