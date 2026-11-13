O Flamengo apresentará bustos em homenagem ao atacante Bruno Henrique e ao meio-campista Arrascaeta, ídolos da história recente do clube. A inauguração será neste domingo, 15, e acontece na sede social do clube, na Gávea, em meio à celebração pelos 131 anos de história do Rubro-Negro.

A confecção dos bustos teve um “empurrãozinho” de Adílio, ídolo do clube de outra época. Isso porque o Rubro-Negro promoveu um leilão que arrecadou R$ 1,7 milhão para a confecção das esculturas e, na oportunidade, uma faixa de Adílio referente ao bicampeonato carioca nos anos de 1978 e 1979 foi determinante para impulsionar em milhares de reais o valor obtido.

A peça foi doada por Robson Oliveira, colecionador de camisas de futebol com mais de 100 peças históricas, além de sócio-fundador da FutebolCard, empresa responsável pelas vendas de ingressos para as partidas do Flamengo como mandante e que também é especializada em serviços como inteligência de dados e gestão de programas de sócio-torcedor.

“Trata-se de um item de muito valor, tanto histórico quanto sentimental, mas que achei que poderia servir a um objetivo maior, que é contribuir com esta linda homenagem que o clube está fazendo a dois de seus maiores ídolos da história recente. Esse reconhecimento, principalmente enquanto os atletas ainda estão em atividade, é muito importante e merece ser encorajado”, explica Robson, que também soma em seu acervo pessoal camisas que pertenceram a outros ex-jogadores que passaram pelo Rubro-Negro, como o próprio Adílio, Zico, ‘Maestro’ Júnior e o ex-meia Ailton.

O leilão realizado também definiu os 21 torcedores que terão os nomes eternizados nos bustos. Além disso, na oportunidade o Rubro-Negro ainda arrecadou mais meio milhão de reais para impulsionar um projeto social desenvolvido pelo clube em comunidades no Rio de Janeiro, auxiliar ex-atletas em dificuldades e ajudar na construção do miniestádio do Ninho do Urubu para recebimento de partidas da base e até mesmo do futebol feminino.