O Atlético Mineiro terá a difícil missão de montar o time titular superando uma extensa lista de desfalques para o confronto diante do Mirassol, marcado para este sábado, 14, às 18h30 (de Brasília), no interior paulista. A partida será a responsável por abrir a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida para o duelo recai sobre o meia Fred, principal contratação do clube na temporada. O jogador, recém-recuperado de lesão, entrou em campo durante parte do embate contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, mas admitiu ter atuado no sacrifício, sem reunir as condições físicas ideais. Por precaução, a comissão técnica comandada por Eduardo Domínguez estuda a possibilidade de preservá-lo da viagem a São Paulo.

O departamento médico alvinegro concentra boa parte das baixas. O volante Alan Franco e o atacante Alan Minda sofreram lesões musculares e acabaram cortados da delegação do Equador nesta Data Fifa.

Eles se juntam no DM a Victor Hugo (lesão na coxa direita), Thiago Borbas (lesão na coxa) e Reinier (lesão na coxa), que seguem em tratamento e não têm prazo imediato de retorno.

Além do grupo lesionado, o Galo não poderá contar com os atletas convocados por suas respectivas seleções nacionais: o lateral-direito Preciado, a serviço do Equador, além de Pascini e Vitão, que integram a Seleção Brasileira Sub-20.

Reforços caseiros e logística

Apesar dos problemas, Eduardo Domínguez ganha opções defensivas e no setor de meio-campo para montar a equipe. O volante Maycon e o zagueiro Ruan Tressoldi, que ficaram no banco de reservas contra o Grêmio e não foram acionados, têm condições de jogo. O zagueiro Lyanco, que foi desfalque no último compromisso para resolver questões pessoais, também deve retornar à lista de relacionados.

O clube divide suas atenções nesta reta final de temporada entre a busca por uma vaga na Copa Libertadores de 2027 via Brasileirão e a disputa da grande final da Copa Sul-Americana.