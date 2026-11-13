O Corinthians acionou o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na tentativa de reduzir a suspensão imposta ao atacante Yuri Alberto. O julgamento do recurso foi agendado pelo tribunal para a sessão da próxima segunda-feira, a partir das 10h (de Brasília).

A meta da diretoria alvinegra é anular uma das duas partidas de gancho aplicadas ao jogador após incidentes no clássico contra o São Paulo, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, Yuri Alberto recebeu um jogo de suspensão pela expulsão direta — resultante de um carrinho em Ferreirinha — e uma segunda partida de punição por ter chutado a bandeirinha de escanteio, que carregava o escudo do rival, enquanto deixava o gramado.

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Para reverter a decisão da 5ª Comissão Disciplinar, o Corinthians baseia sua defesa na falta de isonomia. A diretoria alega que nenhum outro atleta no futebol brasileiro recebeu a mesma punição por atingir, mesmo que deliberadamente, a bandeirinha de escanteio adversária.

O advogado do clube, Sergio Engelberg, argumenta ainda que o centroavante não teve a intenção de desrespeitar a instituição rival, uma vez que acertou a haste de sustentação com o bico da chuteira, e não a bandeira em si.

Independentemente do desfecho do julgamento no STJD, Yuri Alberto é desfalque certo para o próximo compromisso da equipe. O atacante precisará cumprir a suspensão automática pela expulsão no duelo contra o Botafogo, marcado para o dia 18 de novembro. O recurso visa, portanto, garantir a disponibilidade do jogador apenas para a partida seguinte, contra o Atlético Mineiro, agendada para o dia 25.