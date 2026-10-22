O Flamengo divulgou nesta quinta-feira, 22, as primeiras imagens dos bustos em bronze confeccionados para homenagear o atacante Bruno Henrique e o meio-campista Giorgian de Arrascaeta.

As peças com a representação dos dois atletas do atual elenco serão instaladas de forma permanente na sede social do clube, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Nas fotos publicadas pela diretoria rubro-negra nas redes sociais, foram exibidos detalhes prévios das esculturas em processo de finalização.

No material referente a Arrascaeta, os registros mostram trechos das costas e de um dos braços do uruguaio; na escultura de Bruno Henrique, o destaque foi para a reprodução de seus braços. A confecção das homenagens havia sido anunciada oficialmente pelo presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, em 26 de julho.

Com a futura inauguração das peças na Gávea, Bruno Henrique e Arrascaeta se juntarão a uma galeria seleta de ídolos do futebol e do esporte rubro-negro que possuem bustos e estátuas na sede social, a exemplo de Zico, Júnior, Leandro, Andrade e Adílio, além de Olivinha, multicampeão pelo basquete do clube.

A divulgação do aperitivo das esculturas ocorre na mesma data em que o Flamengo entra em campo no Maracanã para enfrentar o Estudiantes, da Argentina, em confronto válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores.