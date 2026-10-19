O Atlético Mineiro recebeu uma advertência pública da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) devido ao atraso no pagamento de pendências financeiras com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro.

A notificação estabelece um prazo de 45 dias para que a diretoria alvinegra quite as dívidas envolvidas ou formalize um acordo de pagamento com os credores. Caso o limite expire sem regularização, o clube mineiro sofrerá a sanção de transfer ban, ficando impedido de registrar novos jogadores.

As cobranças reconhecidas pelo órgão regulador envolvem duas negociações no mercado nacional. A primeira refere-se à aquisição em definitivo do zagueiro Vitor Hugo junto do Bahia no início desta temporada. O contrato estipulava o repasse de 100 mil euros (cerca de R$ 597 mil) se o atleta completasse 15 partidas como titular, marca atingida no final de abril com vencimento estipulado para maio.

A segunda pendência diz respeito ao meia Victor Hugo, adquirido pelo Galo junto ao Flamengo no período em que o atleta atuava por empréstimo no Santos, contrato que assegurava ao clube paulista uma “taxa de vitrine” de 10% do valor da transação, ainda não repassada.

Durante a apreciação do caso, o departamento jurídico do Atlético Mineiro tentou afastar a punição argumentando a inclusão dos débitos em um plano coletivo na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), além do andamento de propostas de transação tributária e parcelamentos fiscais.

A ANRESF, contudo, rejeitou a argumentação da defesa sob a justificativa de que tais mecanismos não estavam devidamente formalizados até a data de corte exigida pelo regulamento da entidade.

Em posicionamento, a diretoria atleticana confirmou o recebimento da intimação proferida pela ANRESF. O clube informou que buscará equacionar as pendências diretamente junto às agremiações credoras, ressaltando ainda que possui valores e créditos a receber de parte desses mesmos clubes nas prestações de contas do mercado do futebol.