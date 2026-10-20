O Corinthians manifestou publicamente sua insatisfação com a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio no empate por 1 a 1 diante do Vitória, disputado na noite de segunda-feira, 19, na Neo Química Arena.

Em publicações nas redes sociais, a diretoria alvinegra criticou a não marcação de um pênalti nos acréscimos da partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e afirmou que solicitará explicações oficiais sobre a decisão da arbitragem.

“O Corinthians informa que cobrará, novamente, explicações da Comissão de Arbitragem da CBF por conta não marcação do pênalti. Não aceitaremos que erros assim se repitam e possam comprometer o resultado esportivo nesta reta final do Brasileirão”, disse o clube.

O lance de maior controvérsia ocorreu aos 52 minutos da etapa final, quando o atacante Gui Negão foi derrubado dentro da grande área adversária. O árbitro mandou o jogo seguir sem assinalar a infração e sem recomendação de revisão na cabine do VAR.

Anteriormente, o Corinthians havia saído em desvantagem no placar, mas buscou a igualdade com gol do centroavante Yuri Alberto, que converteu uma cobrança de penalidade máxima.

Nas plataformas digitais, o clube paulista divulgou os vídeos do lance polêmico e enfatizou que a conversão do pênalti nos instantes finais teria assegurado dois pontos a mais em um momento crítico da temporada. A diretoria corintiana destacou no comunicado oficial que “não aceitará erros” na fase decisiva da competição nacional.

O tropeço diante de sua torcida manteve a equipe em situação de alerta na luta contra o descenso. Com o resultado, o Corinthians ocupa a 16ª colocação da Série A com 33 pontos — apenas um ponto à frente do Internacional, equipe que abre a zona de rebaixamento na 17ª posição com 32 pontos —, perdendo a oportunidade de ganhar respiro na tabela.