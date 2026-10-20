O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Vitória na noite desta segunda-feira, 19, na Neo Química Arena, no fechamento da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um duelo direto na parte de baixo da tabela, o resultado prolonga a sequência negativa alvinegra, que agora soma nove partidas seguidas sem vencer na competição.

Renê abriu o placar para os visitantes, enquanto Yuri Alberto, de pênalti, igualou o marcador e se tornou o maior artilheiro da história do estádio corintiano. Com o empate, o Timão chega aos 33 pontos, na 16ª posição, logo acima da zona de rebaixamento, enquanto o Leão vai a 37 pontos, no 13º lugar.

Domínio alvinegro e castigo nos acréscimos

Sob o olhar do técnico Seedorf, que acompanhou o jogo das tribunas enquanto o auxiliar Léo Porto comandava a equipe à beira do campo, o Corinthians tomou a iniciativa. O time da casa terminou a partida com 68% de posse de bola e 20 finalizações, contra apenas cinco do adversário. Aos 31 minutos, Lingard tramou com Yuri Alberto e finalizou com desvio, exigindo grande defesa de Lucas Arcanjo no reflexo.

O Vitória, armado por Jair Ventura para marcar com linhas baixas, encontrou seu gol nos acréscimos. Aos 46 minutos, após cruzamento de Erick, Tarzia cabeceou para baixo, Hugo Souza fez grande defesa, mas Renê aproveitou o rebote para fazer 1 a 0.

Pênalti, recorde de Yuri Alberto e pressão final

Na volta do intervalo, o Corinthians manteve a pressa em busca do empate. Aos 13 minutos, Vitinho cobrou falta direto para o gol e Lucas Arcanjo espalmou junto à trave direita. Pouco depois, o árbitro Savio Pereira Sampaio foi ao monitor do VAR e marcou pênalti por toque em André dentro da área.

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Aos 21 minutos, Yuri Alberto bateu rasteiro no canto esquerdo, empatou o jogo e encerrou um jejum de quase três meses sem marcar. O gol também o isolou como o maior artilheiro da Neo Química Arena, com 54 bolas na rede.

VAR em ação e Arcanjo garante o empate

Na reta final, o Corinthians rodou a bola com todo o time no ataque. Aos 44 minutos, os donos da casa pediram pênalti por toque de braço de Brítez. O árbitro foi ao monitor revisar o lance, mas o VAR confirmou impedimento de Matheus Bidu no início da jogada, e o jogo seguiu.

Já nos acréscimos, aos 55 minutos, Breno Bidon teve a chance da virada dentro da área, mas Lucas Arcanjo fez mais uma intervenção decisiva, desviando para fora. O goleiro do Vitória terminou a partida com cinco defesas, assegurando a igualdade no placar.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 24, pelo Brasileiro Série A. O Corinthians visita o Vasco, enquanto o Vitória recebe o Athletico-PR.