O zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão muscular na coxa direita e pode desfalcar o Santos até o fim da temporada. A estimativa inicial para o retorno aos gramados é de pelo menos um mês e meio de tratamento.

O defensor sentiu o problema no músculo posterior da coxa direita na reta final da partida contra o Fluminense, disputada no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Exames de imagem realizados na reapresentação do elenco confirmaram a gravidade da contusão.

Com o prazo estipulado para a recuperação clínica, o defensor corre o risco de não atuar mais em 2026, visto que a última rodada da competição nacional está programada para o início de dezembro. Diante da ausência do zagueiro, o técnico Cuca avalia opções para reformular o setor defensivo antes do confronto diante do Bahia, na Vila Belmiro.

O jovem João Alencar é o principal cotado para assumir a titularidade, em momento no qual o departamento médico do clube também trata lesões musculares semelhantes de Willian Arão e Escobar.